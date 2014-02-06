بازگشایی 1600 کیلومتر از مسیرهای روستایی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله عباسی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با تلاش شبانه روزی راهداران و اکیپ های راهداری، تاکنون هزار و 615 کیلومتر از راههای مناطق بحران زده منطقه بازگشایی شده است.

وی اظهار داشت: با شروع بارشهای برف اکیپ های راهداری به محورهای روستایی منطقه اعزام شدند و امیدواریم تمامی راههای مسدودی طی 24 ساعت آینده بازگشایی شود.

مدير راهداري راه و شهرسازي مازندران اظهار داشت: شهرستانهاي نور و چالوس بيشترين ميزان انسداد محورهاي روستايي را نسبت به مابقي شهرستانهاي غرب استان داشتند که خوشبختانه بخش زیادی از آن بازگشایی شده است.

وی اظهار داشت: تجربه ثابت كرده علاوه بر بكارگيري تمامي امكانات از قبيل ماشين آلات راهداري و تجهيزات لازم جهت مقابله با حوادث و راهداري زمستاني مهم ترين عامل مديريت صحيح و منطقي و به موقع بوده لذا از تمامي عزيزان تقاضا داشته دركليه عمليات ها و شرايط كاري حضور فعال موثر و نظارت مستقيم داشته باشند.