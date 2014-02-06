امور کتابخانه های استان قزوین آماده اجرای برنامه های مشارکتی است

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قزوین ظهر پنجشنبه با حضور فرماندار استان در سالن کتابخانه علامه رفیعی برگزار شد.

احمد دولتی در این مراسم اظهارداشت: کتابخانه های عمومی از طرح و برنامه های ارزشمند فرهنگی سایر دستگاه ها و نهادها استقبال کرده و آماده همکاری و اجرای برنامه های مشارکتی در این زمینه است.

وی افزود: کتابخانه ها برای انجام فعالیت ها و ارایه خدمات هرچه بیشتر به مراجعان نیازمند حمایت مادی و معنوی شهرداری ها هستند که در این راستا همکاری اعضاهای شورای اسلامی شهرها می تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشند در زمینه مساجد نیز لازم است از حمایت های مادی لازم برای تجهیز کتابخانه در آن ها برخوردار شویم.

این مسئول با اشاره به تاثیرات انقلاب در عرصه کتاب و کتابخوانی بیان کرد: هنگامی که انقلاب را همانند یک کتاب باز می کنیم در درون آن فصول و سطور معرفت وجود دارد.

دولتی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات شگرفی در زمینه کتاب و کتابخانه ها صورت گرفت که در استان قزوین نیز با احداث 24 کتابخانه های عمومی پس از انقلاب شاهد رشد و پیشرفت سرانه مطالعه و ارایه خدمات بیشتر و با کیفیت تر به عموم مردم هستیم.

همکاری مساجد با کتابخانه ها، زمینه ساز رشد مطالعه مفید در جامعه است

سعید میربها فرماندار استان قزوین دراین مراسم گفت: همکاری و تعامل سازنده مساجد با کتابخانه ها می تواند عاملی مهم و موثر در رشد سرانه کتابخوانی و مطالعه مفید در جامعه باشد.

این مسئول اظهارداشت: مساجد از ظرفیت های خوبی برای فعالیت در عرصه فرهنگ برخوردارند که می توان با بهره گیری از آن ها در راستای کتاب خوان کردن هرچه بیشتر آحاد جامعه گام برداشت.

وی افزود: مساجد نه تنها فضای مناسبی برای راه اندازی کتابخانه دارند بلکه با توجه به حجم بالای مراجعات مردمی و تنوع رده های سنی مراجعه کننده به مساجد، بهترین گزینه برای تعامل و همکاری با کتابخانه ها هستند.

میربها بیان کرد: کتابخانه ها به عنوان بانک اطلاعات دانش و اندیشه در بردارنده میراثی گرانبها از عصاره اندیشه دانشمندان و بزرگان علم و ادب و مذهب هستند.

این مسئول اضافه کرد: حرکت به سمت ارتقای سرانه مطالعه با برنامه ریزی و انسجام و همکاری تمامی دستگاه ها محقق می شود که در این زمینه آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابخانه و کانون های مساجد می توانند با همکاری هم نقشی اثرگذار و ماندگار داشته باشند.

میربها تصریح کرد: با توجه به اینکه به برکت انقلاب اسلامی در اغلب مناطق شهرها مسجد وجود دارد می توان با شناسایی و بهره گیری از فضاهای مناسب موجود در مساجد و برگزاری برنامه های جذاب فرهنگی در راستای کتابخوان کردن عموم آحاد جامعه گام برداریم.

وی با اشاره به نقش مهم انقلاب اسلامی در اعتلای فرهنگی جامعه اضافه کرد: انقلاب ما انقلابی فرهنگی بود که برای حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند معنوی همچنان راهی طولانی در پیش داریم و امیدواریم با هماهنگی و انسجام دستگاه ها و ادارات مختلف در این زمینه شاهد پیشرفتی چشمگیر در این زمینه باشیم.