زیرمیزی گرفتن پزشکان به دلیل عدم نظارت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا ریاضیات ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر در بخشهای دولتی مردم بیش از 30 درصد از جیب خودپرداخت میکنند به دلیل زیرمیزی گرفتن پزشکان است.
وی با بیان اینکه زیرمیزی گرفتن پزشکان به دلیل عدم حمایت سازمانهای بیمهگر از پزشکان نیست و این تنها یک بهانه است، ادامه داد: زیر میزی گرفتن پزشکان تنها به دلیل عدم نظارت بر کار آنها است.
مدیر کل اداره بیمه سلامت استان اصفهان ابراز داشت: پرداختهای درمانی از جیب مردم 80 به 20 نیست بلکه در بخشهای خصوصی 65 به 35 است و در بخشها دولتی 30 به 70 است یعنی در بخش سرپایی دولتی بیمهها 70 درصد هزینهها را پرداخت میکنند و در بخش بستری تا 90 درصد بر عهده بیمهها است.
هزینههای درمان از جیب مردم در بیمه سلامت تغییری نمیکند
وی با بیان اینکه در بخش خصوصی بیمهها تنها 35 درصد هزینه بستری را پرداخت میکنند، یادآورشد: در بخشهای دولتی اگر مردم در بخش سرپایی بیش از 30 درصد و در بخش دولتی بیش از 10 درصد هزینه پرداخت میکنند باید به تعزیرات اعلام کنند.
سلامت برای نخستین بار پس از انقلاب در اولویت دولت قرار گرفت
ریاضیات بیان کرد: در بیمه سلامت که مقرر است در آینده نزدیک تمام ایرانیان تحت لوای بیمه پایه و بیمه سلامت قرار بگیرند، حق پرداختی مردم از هزینه درمان هیچ تغییری نمیکند و شاید بین 5 تا 10 درصد کاهش یابد.
وی گفت: اگر چه بودجه سلامت پس از انقلاب اسلامی برای اولین بار در اولویت برنامههای دولتی قرار گرفته است و با یک افزایش دو برابری بودجه مواجه شدیم اما آنچه در اولویت کاری برای سال آینده است بیمه کردن 13 هزار ایرانی فاقد بیمه هستند و افزایش تعرفههای بیمارستانهای دولتی و پزشکان و بدهیهای انباشته شده بیمهها است.
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