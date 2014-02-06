به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید حسینی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اصفهان اظهار داشت: از مهر ماه سال گذشته چندین لیست دارویی که به طور عمده از داروهای گران قیمت و حتی داروهایی که خرید یک بسته آن تا 15 میلیون تومان قیمت داشت تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تعهدات بیمه‌ای این سازمان بر اساس ابلاغیه‌های دولت روز به روز در حال افزایش است، ادامه داد: داروهای بیماران سرطانی، صعب العلاج، ام اس، هموفیلی، تالاسمی ، دیابتی، دیالیزی، پیوند کلیه و چند قلم از داروهای بیماران اعصاب و روان نیز مشمول این بیمه می‌شود.

رئیس اداره اسناد پزشکی اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان افزود: هزینه داروهای در تعهد بیمه سلامت استان فروردین ماه امسال 2 میلیارد و 300 میلیون تومان شدو این در حالی که مهرماه امسال به 6 میلیارد تومان رسید.

وی ابراز داشت: هزینه بستری بیماران در اوایل امسال یعنی فروردین و اردیبهشت ماه به طور میانگین به بیش از 10 میلیارد تومان می‌رسید که مهرسال جاری به 21 میلیارد تومان رسید.

حسینی گفت: اگر چه در گذشته در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت هزینه داروهای خارجی که مشابه داخلی هم داشت نبود اما امسال بر اساس دستورالعمل کشور بخشی از داروهای خارجی که تولید داخلی هم دارد در تعهدات بیمه‌ای قرار گرفته است مثل داروهای بیماران ام اس ( بتا فرون ) و برخی از داروهای بیماران اعصاب و روان نیز شامل این بند شده است.

رئیس اداره اسناد پزشکی اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان اظهار داشت: در سال جاری نیز چند قلم داروی از بیماران نابارور نیز تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است.