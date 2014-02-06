مسلط شدن به سلاح ایمان و تقوا راه شهدای ما را رقم می زند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد سالک ظهر پنج شنبه در یادواره 190 شهید حسینیه بنیفاطمه اصفهان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این یادواره اظهار داشت: برگزارکنندگان یادوارههای شهدا، حاملان پرچم شهدا هستند.
وی مراسم بزرگداشت شهدا را سنگرهای مستحکمی در برابر جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن دانست و افزود: محور و نعمت همه عالم هستی وجود مقدس امام زمان است و در زمان غیبت کبری ایشان مقام معظم رهبری که مرجعی بزرگ، عالم، شجاع و مدیر و مدبر هست و او جانشین این نعمت بزرگ الهی است.
رئیس کمسیون فرهنگی مجلس دشمنان را آگاه از اهمیت نعمت رهبری و ولایت دانست و بیان داشت: دشمنان اسلام قصد دارند این نعمت بزرگ الهی را از ما بگیرند که خداوند دستهای آنان را قطع خواهد کرد و وظیفه ما در برابر این دسیسهها تقوا پیشه کردن و حفظ وحدت است.
وی استکبار را درون بن بست توصیف کرد و گفت: رویکرد جهان امروزی به سوی اسلام و اندیشه ناب محمدی است که باید با حفظ وحدت و مقاومت در برابر دشمنان اندیشه اسلام ناب را به جهان صادر کنیم.
سالک کاشانی اذعان داشت: مسلط شدن به سلاح ایمان و تقوا راه شهدای ما را رقم میزند و این راه جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکه باید در مقابل تحرک دشمنان چکمه ها را محکم بست،تصریح کرد: برگزاری این گونه یادواره ها در واقع تحکیم وحدت حول ولایت است.
نظر شما