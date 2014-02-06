حفظ وحدت اصل تداوم انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قاسمی ظهر پنج شنبه درمراسم تجلیل از کارگران، گروه‌های کار، تلاشگران و واحدهای نمونه استان ضمن تبریک دهه فجر اظهار داشت: بیش از هزار کارگر و تلاشگر صنعت برای این انقلاب زحمت کشیده اند و هر ساله با برگزاری دهه فجر اقتدار انقلاب به جهانیان نشان داده می شود و این انقلاب به تعبیر امام یک عطیه و نعمت بزرگ الهی است.

وی افزود : رهبر کبیر انقلاب مژده داده بودندبا پیروزی مردم ایران و انقلاب اسلامی روزی فرا می رسد که انقلاب به سراسر جهان صادر خواهد شد.

قاسمی با اشاره به اینکه در زمان پیامبر هم تا وقتی که هنوز اسلام قدرت پیدا نکرده و بر سرزمینها حاکم نشده بود پیامبر مورد ظلم و آزار قرار میگرفت افزود پس از هجرت و پایه گذاری اسلام و فتح مکه دیگر زمان برخور پیامبر با ظالمان زمان خودش فرا رسید.

وی گفت: رهبر بزرگ انقلاب نیز از سال 42 مورد آزار و شکنجه قرار گرفت تا پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری جمهوری اسلامی رهبر انقلاب قدرت جهان اسلام شد و به مبارزه با طاغوت و دشمنان اسلام بر خواست.

قاسمی گفت :قدرت انقلاب اسلامی با پیروزی در سال 57 شروع و با 8 سال دفاع مقدس درخشید و تا کنون نیز تداوم دارد.

وی با اشاره به این که قبل از انقلاب ایران حق هیچ اعتراضی در مقابل ظلم کشورهای غربی و آمریکا نداشت افزود :اکنون به واسطه انقلاب و خون شهدا ما در جوامع بین المللی حرفمان را میزنیم و اعتراضمان را بیان می کنیم.

حجت الاسالم قاسمی گفت: ما باید سه اصل را در تداوم انقلاب رعایت کنیم و یکی از معضلات بزرگ مازندران و عدم توسعه یافتگی مازندران نداشتن وحدت بین مردم و مسئولین استان است.

وی با اشاره به اینکه وحدت شعار اولیه ما باید باشد افزود : زیر پای یکدیگر را خالی کردن در مازندران باید بر داشته شود و با نعماتی که در این استان وجود دارد یک بیکار هم نباید وجود داشته باشد .

وی در بخشی از سخننانش گفت : این انقلاب به رهبری امام به پیروزی رسید و به برکت خون شهدا تداوم یافت و با رهبری امام امت رو به حرکت است و ما باید به این حرکت ادامه دهیم و باز نایستیم

حجت الاسلام قاسمی با اشاره به افزایش تعداد ارباب رجوعها به دفتر ولایت فقیه در استان گفت : بیشتر این مراجعاتبه دلیل بیکاری و یافتن کار است .وی افزود از سد شهید رجایی تا دریا همه نعمتهای خدادادی است که استان و جوانان ما باید به درستی و برای اشتغال زایی از آن استفاده کنند.

در پایان این مراسم از واحدهای نمونه ،کارگران نمونه ،گروههای کار نمونه ،مدیریت و معاونین نمونه سازمان تجلیل و لوح تقدیر اهدا شد.