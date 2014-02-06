  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۱۰

امیری خبر داد:

برگزاری بخش نمایشگاهی ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در شاهرود

برگزاری بخش نمایشگاهی ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در شاهرود

شاهرود - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود از برگزاری بخش نمایشگاهی ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در مجتمع فرهنگی هنری مهر و گالری سیب این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن امیری صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر هم زمان با ایام دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از ارسال آثار و تولیدات هنرمندان به این جشنواره خبر داد و گفت: بخش نمایشگاهی این جشنواره در مجتمع فرهنگی هنری مهر و گالری سیب شاهرود خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه این جشنواره همزمان در موزه هنرهای معاصر، فرهنگسرای نیاوران تهران و سایر استان ها برگزار می شود افزود: بخش نمایشگاهی این جشنواره هم در استان سمنان و مجتمع فرهنگی هنری مهر و گالری سیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود تصریح کرد: هنرمندان با تولید آثار و برگزاری جشنواره های مختلف در رونق و اعتلای جشن انقلاب سهیم می شوند و با آرمان های امام و اندیشه های انقلاب تجدید میثاق می کنند در همین راستا ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در سراسر کشور برگزار می شود.

امیری خاطرنشان کرد: تا الان بیش از 80 اثر شامل عکاسی، پوستر، تصویر سازی و کاریکاتور برای برگزاری این نمایشگاه به دست ما رسیده است.

وی در خاتمه گفت: زمان برگزاری این نمایشگاه از  20 بهمن  تا پنجم اسفند ماه خواهد بود.

کد مطلب 2230704

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها