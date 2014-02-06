برگزاری بخش نمایشگاهی ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن امیری صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر هم زمان با ایام دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از ارسال آثار و تولیدات هنرمندان به این جشنواره خبر داد و گفت: بخش نمایشگاهی این جشنواره در مجتمع فرهنگی هنری مهر و گالری سیب شاهرود خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه این جشنواره همزمان در موزه هنرهای معاصر، فرهنگسرای نیاوران تهران و سایر استان ها برگزار می شود افزود: بخش نمایشگاهی این جشنواره هم در استان سمنان و مجتمع فرهنگی هنری مهر و گالری سیب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود تصریح کرد: هنرمندان با تولید آثار و برگزاری جشنواره های مختلف در رونق و اعتلای جشن انقلاب سهیم می شوند و با آرمان های امام و اندیشه های انقلاب تجدید میثاق می کنند در همین راستا ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در سراسر کشور برگزار می شود.

امیری خاطرنشان کرد: تا الان بیش از 80 اثر شامل عکاسی، پوستر، تصویر سازی و کاریکاتور برای برگزاری این نمایشگاه به دست ما رسیده است.

وی در خاتمه گفت: زمان برگزاری این نمایشگاه از 20 بهمن تا پنجم اسفند ماه خواهد بود.