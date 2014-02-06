اتصال سیم برق، مغازه دوچرخه فروشی را در زنجان به آتش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ ایرج خانی پور،افزود: اتصال سیم برق در یکی از مغازه‌های دوچرخه فروشی زنجان این مغازه را به آتش کشاند.

وی، با اشاره به اینکه روز گذشته ماموران انتظامی 12 شهرستان زنجان از یک مورد آتش سوزی مغازه دوچرخه فروشی در خیابان ضیاعی مطلع شدند، تصریح کرد: ماموران پس از دریافت این خبر بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان، با بیان اینکه ماموران با حضور در محل مشاهده کردند یک مغازه دوچرخه فروشی در این محل دچار آتش سوزی شده است گفت: آتش سوزی توسط عوامل آتش نشانی زنجان مهار شد.

سرهنگ خانی پور گفت : خوشبختانه این حادثه آتش سوزی هیچگونه تلفات جانی در بر نداشته است.

وی با بیان اینکه عوامل آتش نشانی علت این حادثه را اتصال سیم برق بخاری برقی اعلام کرد، افزود: به اظهارات مالک مغازه در این حادثه یک دستگاه یخچال، یک دستگاه پنکه و چند حلقه لاستیک دوچرخه طعمه حریق شده است.