سه طرح تولیدی و خدماتی در بهشهر بهره بردرای شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي نورزاد ظهر پنجشنبه در آيين افتتاح دهياري التپه گفت: دهياري بدون ابزار و امكانات و تجهيزات نمي تواند جوابگوي مردم باشد و لذا اين دهياري با برنامه ريزي مناسب اعضاي شورا مي تواند نقش بسزايي در رفع مشكلات و كاهش محروميت ها داشته باشد.



وي افزود: در بهمن ماه امسال علي رغم وجود مشكلات و كمبود اعتبارات 6 دهياري در بخش مركزي و يانه سر بهشهر به بهره برداري رسانديم كه بيانگر تلاش همه جانبه مردم و مسئولين امر است.



نورزاد گفت: دهياري التپه در 400 متر مربع زمين و در 5 طبقه با اعتبار 2 ميليارد تومان به بهره برداري رسيد تا در جهت رفع مشكلات راهگشا باشد.



فرماندار بهشهر با اشاره به مشكل عدم زيرگذر در التپه گفت: اين مسئله در حال بررسي است و به زودي با تزريق اعتبارات عملياتي مي شود.



رضا جعفر نژاد مدير عامل شركت توليدي جانبازان مهديه بهشهر نيز در آيين افتتاح اين طرح اظهار داشت: اين شركت تعاوني با سرمايه گذاري 60 نفر از اهالي مهديه بهشهر راه اندازي شده و به مدت 15 ماه با اعتباري بالغ بر يك ميليارد تومان به بهره برداري رسيد.



وي گفت: با اشاره به اينكه توليدات ما كه فرآوري پاي مرغ است تنها جنبه صادراتي دارد در ادامه راه نيز نيازمند 500 ميليون تومان اعتبار از سوي مسئولين هستيم تا در اين جهت كالاهاي ما توانايي رقابت با كشورهاي ديگر را داشته باشند.



مدیر کمیته امداد بهشهر نيز در آيين افتتاح دو طرح مسكن محرومين امداد در شهرستان بهشهر افزود: اين دو مسكن محرومين در روستاي پاسند و گرنام با اعتبار 36 ميليون تومان به بهره برداري رسيد.



سيد موسي عمادي گفت: ايجاد سرپناه براي محرومين از برنامه هاي مهم و محوري ما است كه در راستاي اشتغال زايي و خودكفايي در حال انجام است.



وي همچنين از بهره برداری از 257 طرح خود اشتغالی همزمان با دهه فجر امسال خبر داد و اظهار کرد: این طرح‌ها با اعتباری بالغ 20 ميليارد و 430 ميليون ريال در دهه فجر امسال افتتاح می‌شود.

عمادي افزود: اين طرح ها در بخش هاي مختلف كشاورزي، توليدي و خدماتي و خياطي و.. است كه توسط مددجويان اجرايي شده است.