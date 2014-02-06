برق رسانی به 10 هزار و 700 واحد مسکن مهر/ افزایش مطالبات شرکت توزیع برق کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت برق بعد از انقلاب وسعت فعالیتهایش بسیار گسترده تر شده است تا جایی که این آمار و ارقام هیچگاه قابل مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب نیست.

علیمراد مرادی مجد گفت: در قبل از انقلاب تعداد مشترکان برق در استان کرمانشاه به کمتر از 81 هزار اشتراک می رسید، ولی در حال حاضر این تعداد مشترک به بیش از 646 هزار رسیده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد روستاهای صاحب برق استان کرمانشاه قبل از انقلاب کمتر از 116 روستا بوده است، تاکید کرد: تا پایان سالجاری تعداد روستاهای برق دار در استان کرمانشاه به 2491 روستا رسیده است که این رقم نسبت به گذشته به هیچ وجه قابل قیاس نیست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه بیان داشت: شرکت توزیu نیروی برق استان کرمانشاه برنامه ها و طرحهای بسیاری برای افتتاح در دهه مبارک فجر امسال دارد که از این میان می توان به برق رسانی به 10 هزار و 700 واحد مسکن مهردر این استان در قالب 30 پروژه اشاره کرد.

مرادی مجد با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال به 5 روستای فاقد برق در استان کرمانشاه، برق رسانی انجام گرفته است،‌ گفت: در سالجاری بیش از 250 کیلومتر از شبکه های فرسوده و قدیمی برق در بخش روستایی و شهری در استان تعویض شده است که این عملیات بیشتر در شهرستانهای کرمانشاه، کنگاور و جوانرود انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه افزود: در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، اعتباری برای طرح روشنایی معابر استان کرمانشاه به طول 16 کیلومتر مصوب گردید که خوشبختانه این مهم محقق شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تمامی روستاهای بالای 10 خانوار در استان کرمانشاه از نعمت برق برخوردارند،‌ اظهار داشت: در حال حاضر 2491 روستا در استان از نعمت برق برخودارند که 5 روستای از انرِژی خورشیدی برای روشنایی و مصارف خود استفاده می کنند.

مرادی مجد با اشاره به اینکه در سالجاری هیچگونه افزایش قیمتی در تعرفه های برق نداریم، گفت: یکی از معضلات شرکت برق استان کرمانشاه انشعابات غیرمجاز و سرقت سیم و کابل است که متاسفانه این آمار سالیانه خسارت های مالی بسیاری بر ما تحمیل می کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تاکید کرد: برای سواستفاده و نیز برخورد قانونی با این دست از افراد متخلف، جلسات متعددی با مسئولان انتظامی و امنیتی استان برگزار کرده ایم، ولی با توجه به گستردگی شبکه های برق در سطح استان امکان نظارت بر یکایک آنها وجود ندارد و برای این امر تنها نیازمند همکاری مردم و نیز فرهنگ سازی جامعه در این باره هستیم.

وی بیان داشت: در سال 90 بیش از 2 هزار روستا بازفروش برق داشتیم که کنتورهای آنها بصورت کنتور مادر قرائت می شد. در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه مصوبه ای برای این مشکل صادر شد که بر اساس آن تاکنون حدود 700 روستا تکخوانی شده است و با تخصیص اعتبارات مورد نیاز مابقی آنها نیز تکخوانی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، افزایش روز به روز میزان مطالبات از مشترکان است.

مرادی مجد در پایان اظهار داشت: با آزاد شدن قیمت انرژی پس از اجرای طرح قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت آن متاسفانه میزان مطالبات این شرکت نیز افزایش یافته که بیشتر این مطالبات در بخش های عمومی و ادارات استان است.