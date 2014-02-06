طرح انتقال آب از رودخانه زهره به اراضی دشت امام زاده جعفر گچساران کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگ زنی این پروژه ظهر پنج شنبه با حضور مسئولان کشوری، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی و روسای ادارات شهرستان گچساران برگزار شد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان کهگیلویه وبویراحمد در این مراسم اظهار داشت: این پروژه با هدف تامین آب سه هزار و 500هکتار ازاراضی مناطق باشت و گچساران با انتقال سالانه 36میلیون مترمکعب آب از رودخانه زهره تحت پوشش شبکه آبیاری تحت فشار برای توسعه باغ های مرکبات و سایر محصولات طراحی شده است.

علی لطفی افزود: اعتبار این طرح یک هزارو50 میلیارد برآورد شده است که نسبت سود به هزینه آن 2.48 است.

لطفی با بیان اینکه عملیات اجرای سد انحرافی ایستگاه پمپاژ و خطوط لوله انتقال اصلی شروع شده است، تصریح کرد: تا پایان سال93 شبکه اصلی به پایان می رسد و اجرای شبکه های فرعی با استفاده از مشارکت های مردمی اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: برای این پروژه نیاز به 44کیلومتر خط انتقال برق معادل هفت کیلو وات داریم و به موازات این پروژه باید مشارکت های مردمی و خط انتقال برق هم انجام شود.

نماینده مردم گچساران وباشت درمجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اعتبار در نظر گرفته شده در سال93 برای طرح های ملی استان را 3.5میلیارد تومان اعلام کرد.

غلامرضا تاجگردون افزود: در سال 92 تنها به طرح انتقال آب از رودخانه زهره 2.5میلیارد تومان اختصاص داده شده که نشان از توجه ویژه به طرح های ملی مناطق محروم است.

تاجگردون اظهار امیدواری کرد: این پروژه در اواخر سال93 پس از پایان خط انتقال آب، 40درصد از زمین های هدف تحت پوشش را در بر می گیرد.

وی تاکید کرد: مسئولان باید تمام تلاش خود را برای اتمام به موقع این طرح انجام دهند.