16 پرواز در سیستان و بلوچستان لغو شد

حمیدرضا پارسادر گفتگو با مهر اظهار داشت: پرواز شماره 1085 متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان به دلیل بارش برف و شرایط نامساعد جوی در فرودگاه های مهرآباد تهران و زابل لغو اعلام شد.

وی با بیان اینکه بارش برف از شب گذشته موجب یخ زدگی سطوح پروازی در این فرودگاه شد ادامه داد: با تلاش پرسنل فرودگاهی در حال حاضر نسبت به پاکسازی و آماده سازی باند پرواز در این فرودگاه اقدام شده است.

پارسا گفت: در حال حاضر تمامی فرودگاه های استان باز و آمادگی پذیرش پرواز های داخلی و خارجی را دارا هستند.

وی افزود: روز گذشته نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی تعداد 4 پرواز ورودی و خروجی در فرودگاه بین المللی زاهدان باطل اعلام شد.

وی اظهار داشت: درطی هفته جاری به دلیل شرایط نامساعد جوی ناشی از بارش برف و یخ زدگی سطوح پروازی در مجموع تعداد 16 پرواز لغو اعلام شد.