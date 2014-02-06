شهبازی سرپرست جدید فرمانداری ویژه آبادان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای که پیش از ظهر امروز و با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان و جمعی از مسئولان شهری در محل تالار غدیر فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد ضمن تقدیر از تلاشها و فعالیتهای بهرام ایلخاص‌زاده فرماندار سابق آبادان، عزیزالله شهبازی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری ویژه آبادان منصوب شد.



بهرام ایلخاص‌زاده فرماندار پیشین آبادان به مدت دو سال و 9 ماه به عنوان فرماندار ویژه آبادان در این شهر فعالیت داشت.



شهبازی که پیشتر در معاونت سیاسی استانداری خوزستان مشغول به کار بوده است از چهره های علمی استان به شمار می رود در درس اقتصاد فلسفه خوبی را در موضوع اقتصاد مقاومتی دارد.



در آیین تودیع و معارفه فرماندار جدید و پیشین آبادان جمعی از مسئولان شهرهای آبادان، اروندکنار وچوئبده حضور داشتند.



سرپرست جدید فرمانداری ویژه آبادان گفت: رعایت قانون و جلوگیری از ورود ظلم به افراد دو مسئله مد نظر در مسیر خدمات رسانی است.



عزیز اله شهبازی در جلسه تودیع و معارفه فرمانداران جدید و قدیم آبادان افزود: رعایت قانون به عنوان مهترین اعتدال باید مد نظر قرار گیرد.



وی اظهار کرد: عمر خدمات رسانی کوتاه است به همین دلیل باید با حداکثر توان کارهای شایسته ای را انجام داد که در پیشگاه مردم نیز بتوانیم پاسخگو باشیم.



شهبازی تصریح کرد: داشتن طرح و انجام برنامه ریزی صحیح به منظور عملیاتی شدن تصمیمات و برنامه ها الزامی است. سعی داریم تا با برنامه ریزی، همکاری و همدلی مجموعه مدیران شهری کارها را به خوبی به پیش ببریم.



سرپرست جدید فرمانداری ویژه آبادان با اشاره به تقارن این معارفه با عید عزت (دهه فجر انقلاب اسلامی) از خداوند خواست تا آن را منشاء خیر و اثر بخشی جهت خدمات رسانی به مردم قرار دهد.



شهبازی یادآور شد: جلسه تودیع و معارفه جلسه عبرت آموزی است که نشان از عمر کوتاه ریاست دارد پس باید فرصتهای کم را غنیمت شمرد و از آن حداکثر استفاده را ببریم تا در پایان زمان مدیریتمان یک کارنامه خوب و ارزشمندی از ما باقی بماند.



فرماندار پیشین آبادان نیز در این مراسم و قدردانی از همراهی و تعامل بسیار خوب مدیران و به خصوص مردم آبادان در تحقق اهداف و برنامه های دولت در منطقه گفت: خدا را شاکرم که افراد زیادی کمک کردند تا بتوانیم در راه انجام مسئولیت هایمان بکوشیم که در این مسیر کار اصلی و اساسی را مردم انجام دادند که از آنان بسیار قدردانی می کنم.



بهرام ایلخاص زاده افزود: اگر قرار بود کاری صورت بگیرد برای رضای خدا بوده، برنامه ها را مدیران ارائه کردند اما حرکت اصلی و اساسی را مردم انجام دادند همه ما قدردان مردم صبور، فهیم و ایثارگر آبادان هستیم.





