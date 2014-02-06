بوشهر مدیون رشادت شهیدانی همچون یاسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر پنجشنبه در نخستین یادواره شهید سرلشکر خلبان علیرضا یاسینی و74 شهید پایگاه هوایی ششم شکاری بوشهر اظهار داشت: شهدا نقش بسیار مهمی در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تداوم مسیر این نظام و انقلاب داشتند.

وی به نقش بسیار مهم شهدا در دوران جنگ اشاره کرد و بیان داشت: نبرد حق علیه باطل و رسیدن کشور به توسعه و پیشرفت مهمترین هدف حضور شهدا در دوران جنگ بود.

استاندار بوشهر خواستار معرفی شهدا شد و تصریح کرد: باید شهدا را به خوبی برای نسل جدید معرفی کنیم و اهداف و آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به خوبی تبیین شود.

وی افزود: بوشهر مدیون رشادت شهیدانی مثل یاسینی است چرا که این افراد نقش بسیار مهمی در سرنوشت جنگ داشتند و با متوقف کردن دشمن در روزهای نخست جنگ، ترمز تهاجم آنها را کشیدند.

سالاری تاکید کرد: شهدا با رشادت‌ها و جانفشانی‌های خود در دوران جنگ تحمیلی افتخار آفرینی زیادی برای کشور کردند و باعث شدند تا عزت و اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی به گوش همه جهانیان برسد.

وی با بیان اینکه شهدای نیروی هوایی آرامش و توسعه را برای کشور به ارمغان آوردند، اضافه کرد: باید قدردان تلاش‌ها و رشادت‌های شهدا باشیم.

سرلشکر شهید سید علیرضا یاسینی در عملیات ۱۴۰ فروندی در حمله به خاک عراق نقش مهمی ایفا کرد و به علت شایستگی فراوان در سال ۱۳۷۲ به سمت رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش ایران منصوب شد

وی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۳ در یک سانحهٔ هوایی به همراه چند تن از فرماندهان عالی‌رتبه نیروی هوایی به شهادت رسید.

نخستین یادواره شهید سرلشکر خلبان علیرضا یاسینی و 74 شهید پایگاه هوایی ششم شکاری بوشهر صبح پنجشنبه با حضور مسئولان کشوری و لشکری در بوشهر برگزار شد.