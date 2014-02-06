دولت باید با اخلالگران اقتصادی برخورد قاطع کند

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله علی اسلامی ظهر پنجشنبه در نشست بصیرتی معرفی سبک زندگی اسلامی که با حضور سرهنگ داود بهرامی فرمانده سپاه اما م رضا (ع) شهرستان البرز در اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهر الوند برگزار شد اظهارداشت: برخی افراد سود جو به خاطر رسیدن به منافع خود از هیچ کاری دریغ نمی کنند و گاهی با تجارت دلار و روزی با احتکار اقلام غذایی، بازار را دچار اختلال کرده و برای مردم مشکل ساز می شوند.

وی بیان کرد: در این زمینه باید دولت با جدیت بیشتری ورود کند و با استفاده از راههای قانونی با بر هم زنندگان بازارهای داخلی مقابله کند و همچنین نظام بانکی کشور نیز باید هر چه سریعتر با بدهکاران بانکی برخورد کند و مطالبات را تسویه کند تا اقتصاد دچار رکود نشود.

آیت الله اسلامی تصریح کرد: در موضوع امنیتی و انتظامی در وضعیت مناسبی قرار داریم و همانطور که با تروریست هایی مانند ریگی برخورد جدی وشدیدی داشتیم و توانستیم وی را در آسمان ایران با انجام پیچیده ترین عملیات اطلاعاتی به دام بیندازیم و هواپیمای حامل ریگی را در فرودگاه بندر عباس به زمین بنشانیم قادریم با این اخلالگران هم مبارزه کنیم.

وی گفت: در آن زمان نیروهای امنیتی ما حتی اطلاعات مربوط به صندلی ریگی در هواپیما را نیز داشتند و با قدرت بالای نظامی و پدافندی توانستند در کمترین زمان خلبان قرقیزستانی هواپیما را مجبور به فرود در ایران کنند در حالی که اگر این اقدام کمی با تعلل انجام می گرفت، هواپیما از مرز خارج شده و برای فرود در فرودگاه امارات آماده می شد و دیگر کاری از دست ما ساخته نبود.

آیت الله اسلامی افزود : کشورهای استکباری و حامی ترورست هایی مانند ریگی هیچ گاه تصور نمی کردند که نیروهای امنیتی ما موفق به دستگیری ریگی شوند چراکه تمامی اقدامات این سفر بر فراز آسمان ایران به صورت کاملا محرمانه صورت گرفته بود و پس از دستگیری وی به قدرت بالای امنیتی و اطلاعاتی ما اذعان داشتند و هر روز تعدادی از این ماموریت های امنیتی در کشور انجام می شودکه هیچگاه منعکس نمی شود.

وی یادآورشد: انقلاب اسلامی دستاورهای بی شماری در عرصه های مختلف علمی، استقلال سیاسی و در زمینه دفاعی و امنیتی داشته که تعداد بالای مراکز علمی و دانشگاهی، ضریب بالای امنیتی و انتظامی در کشور احساس امنیت تنها گوشه ای از دستاورد های حکومت اسلامی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی است.

آیت الله اسلامی در پایان تصریح کرد: بر اساس وعده الهی در آیات قرآن ملت ایران پیروز است و اگر به خدا ایمان واقعی داشته باشیم و در کارها با توکل به خدا در راه دفاع از ارزشهای اسلامی قدم برداریم موفق خواهیم شد و نباید در این را هیچ ترسی از دشمن به دل خود راه دهید.

همچنین در ادامه این مراسم با حضور سرهنگ داود بهرامی فرماده سپاه اما م رضا (ع) شهرستان البرز وحجة الاسلام علی مصائبی نماینده ولی فقیه سپاه البرز ورضا طاهری شهردار بیدستان و اعضای شورای شهر بیدستان مزار شهدای شهر بیدستان غبارروبی شد.

سرهنگ داود بهرامی فرمانده سپاه ناحیه البرز در این مراسم گفت: امنیت امروز کشور مرهون خون شهداست و امروز هم شهدا هیچ نیازی به حضور ما در مزارشان ندارند بلکه ما نیازمند این هستیم که با حضور خود در این مکان مقدس به تطهیر روح خود بپردازیم و از آنها قوت قلب بگیریم.

وی تاکید کرد: تجدید میثاق با شهدای انقلاب اسلامی دفاع مقدس باعث خواهد شد تا ما در کارها وخدمت به مردم ثابت قدم باشیم و با الگو گیری از شهیدان در راه دفاع از جمهوری اسلامی و ارزشهای انقلاب از خود گذشتگی داشته باشیم.