کتابخانه تخصصی دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران در ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز و همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر و با حضور جمعی از مدیران اجرایی، کتابخانه تخصصی دفاع مقدس جنوبشرق استان تهران در ورامین افتتاح شد.

سرهنگ محمد کاشانی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرهنگ دفاع مقدس دارای مضامین و مفاهیم بلند و انسان سازی است و در این زمینه پژوهش ها و تألیفات بسیاری صورت گرفته که باید جوانان و نوجوانان با این کتب مأنوس شوند.

رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوبشرق استان تهران افزود: حيات روحي و معنوي يک جامعه به حفظ ارزش هاي اصيل و انساني اخلاقي آن جامعه مي باشد و از نگاه دين ارزش هايي مانند جهاد، شهادت از ارزش هاي قابل تکريم است.

وي با اشاره به ضرورت تبيين ارزش هاي دوران دفاع مقدس و همچنين يادآوري آن روزها براي نسل جوان ادامه داد: اگر جوانان ما بخواهند بدانند شهيدان چه کار بزرگي را انجام دادند بايد با هدف هاي بلند آنها آشنايي پيدا کنند.

کتابخانه تخصصی دفاع مقدس به دنبال پاسخ دادن به شبهات نسل جوان است

کاشانی تبيين دوران دفاع مقدس براي مقابله با جنگ نرم دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب را بسيار مهم دانست و اضافه کرد: براي جلوگيري از ترويج فساد با ارتقاي ايمان و اعتقادات مردم و جوانان، موانع برطرف خواهد شد و گسترش فرهنگ ايثار و شهادت و يادآوري دلاوري ها و رشادت هاي رزمندگان اسلام در طول 8 سال دفاع مقدس هم نقش به سزايي در اين زمينه دارد.

این رزمنده دفاع مقدس عنوان کرد: باید اقتدار و خودباوری مردم ایران و نیز نقش استکبار جهانی در جنگ تحمیلی هشت ‌ساله و آشنا ساختن مردم با نقشه‌های خارجی نیز مدنظر قرار بگیرد.

وی بیان داشت: باید به جهانیان این موضوع را فهماند که مردم ایران با همبستگی ملی و مشارکت عمومی که توسط امام خمینی(ره) فراهم شده در مقابل جبهه استکبار ایستادگی و در طول هشت‌سال جنگ تحمیلی از دستاوردهای انقلاب اسلامی حفاظت کرده است.

این مسئول دوران دفاع مقدس را مملو از حماسه، ایثار، فداکاری و کمک به همنوع عنوان کرد و گفت: انتقال ارزش‌های ناب دوران دفاع مقدس در آشنایی نسل جوان ایران اسلامی که عموماً نسلی پرسشگر و نخبه هستند بسیار مؤثر است و ایجاد کتابخانه تخصصی دفاع مقدس این هدف مهم را دنبال خواهد کرد.

کاشانی با یادآوری دوران اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و تحمیل یک جنگ نابرابر بر ملت و انقلاب نوپای ایران، اظهار کرد: در دورانی که انقلاب اسلامی به سمت ارزش‌های اسلامی پیش می‌رفت کشورهای استکباری در قالب رژیم بعث و فرد شرور و خودمحور صدام در ۳۱ شهریور سال ۵۹ جنگی را علیه ایران آغاز کردند.

وی گفت: وقتی یک جنگی تحمیل می‌شود کشورهایی که صد درصد زیر ظلم قرار می‌گیرند از خود دفاع خواهند کرد و چون ایران ماهیت آن دینی است و مردم مسلمان آن می‌خواستند از زیر یوغ استکبار خارج شوند، تمام قد در این جنگ از نظام و انقلاب دفاع کردند.

این مسئول عنصر رهبری، مردم و نیروهای مسلح فداکار را محورهای تعیین‌کننده در پیروزی انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی دانست و گفت: رهبری در هدایت جبهه خودی برای ایستادگی و مقاومت و مقابله با دشمن چنان تاثیری داشت که پیروزی قابل توجهی را برای کشور رقم زد.

وی در پایان دستاوردهای دفاع مقدس را ملی، منطقه‌ای و جهانی برشمرد و گفت: برای حفظ انقلاب، هوشیاری تمام قد در مقابل توطئه‌های دشمنان نیاز است و نیروهای مسلح نیز باید هر لحظه احساس کنند که ممکن است مورد تجاوز قرار می‌گیرند تا به آمادگی همه جانبه در حراست از انقلاب و کشور دست یابند کما اینکه اکنون نیروهای مسلح چه از نظر تجهیزات و چه از نظر آموزش از آمادگی لازم برخوردارند.