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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۳۸

«معراجی‌ها» با لپ‌تاپ روی پرده رفت/ نمایش فیلم در حضور مسئولان

«معراجی‌ها» با لپ‌تاپ روی پرده رفت/ نمایش فیلم در حضور مسئولان

فیلم سینمایی «معراجی‌ها» ساخته مسعود ده نمکی شب گذشته 16 بهمن در تمام سانس های خود در سینما آزادی با کیفیت پایین روی پرده رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین ساخته ده‌نمکی که زمان آن یک ساعت و 50 دقیقه است شب گذشته 16 بهمن ماه در 4 سانس در سینما آزادی روی پرده رفت و در چهار اکران با استقبال بسیار زیادی روبرو شد اما به دلیل اینکه نسخه دی سی پی فیلم آماده نبود فیلم از روی لپ‌تاپ به نمایش درآمد به همین دلیل کیفیت تصویر و صدا خوب نبود.

در یکی از نمایش های این فیلم در کنار مسعود ده نمکی و محمود رضوی تهیه کننده، حجت الاسلام خاموشی رییس سازمان سینمایی، علی اصغر پورمحمدی قائم مقام وزیر ارشاد، جواد شمقدری و تعدادی از عوامل فیلم حضور داشتند و در میان مردم به دیدن معراجی ها نشستند.

در پایان نیز مردم با عوامل فیلم گفتگو کرده و رضایت خود را اعلام کردند.

«معراجی ها» امشب در سانس 23 و 30 در برج میلاد برای اهالی رسانه و منتقدان به نمایش درمی‌آید.

کد مطلب 2230728

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