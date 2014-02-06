علی هیربد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از روز اول سی و دومین جشنواره فیلم فجر یعنی 12 بهمن‌ماه تاکنون ما فقط در شب گذشته برای فیلم «قصه‌ها» سانس فوق العاده داشتیم که در این سانس برخی مردم فیلم را ایستاده دیدند.

مدیر سینما فرهنگ افزود: از روزهای اول تا اکنون نمایش فیلم ردکارپت، ملبورن، خانه پدری، امروز و چ با استقبال خوبی روبرو شدند. البته نمایش فیلم «رستاخیز» هنوز در این سینما آغاز نشده است.

وی همچنین درباره مشکل نمایش برخی فیلم‌ها در سینما فرهنگ گفت: ما تاکنون هیچ مشکلی درباره تصویر و صدای فیلم‌ها نداشتیم و اگر هم مشکلی بوده به پرده و یا باند صوتی سینما مربوط نمی‌شود بلکه ما نسخه هایی را نمایش می دهیم که از طرف دفتر جشنواره در اختیارمان گذاشته‌اند.