پنج طرح آموزشی، پزشکی و تولیدی در شهرستان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از دهه مبارک فجر ظهر پنجشنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، مرتضی روزبه استاندار، سعید میربها فرماندار قزوین، علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی بهره برداری از بخش مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان کوثر آغاز شد.

برای اجرای این طرح 13 میلیارد و 700 میلیون ریال برای بخش ساختمانی و تجهیزات پزشکی هزینه شده است. با افتتاح این طرح تعداد تخت های مراقبت ویژه کودکان به 15 تخت افزایش یافت.

همچنین با حضور استاندار قزوین یک طرح كشاورزي در شهرستان قزوین افتتاح شد. برای راه اندازی این واحد گاوداری در روستای قدیم آباد با ظرفیت تولید روزانه 14 تن شیر خام افزون بر 26 میلیارد ریال هزینه شده است. با بهره برداری از این واحد زمینه اشتغال 30 نفر در منطقه فراهم شد.

توسعه ظرفیت واحد از 400 راس دام مولد به 653 راس از شاخصه این واحد دامداری در مجتمع قدیم آباد بخش مرکزی شهرستان قزوین است.

روزبه: خدمت رسانی در کشور تعطیل نمی شود

مرتضی روزبه استاندار قزوین در مراسم افتتاح واحدهای آموزشی شهرستان قزوین اظهارداشت: از همه کسانی که برای توسعه فضاهای آموزشی در روستاها و مناطق محروم تلاش می کنند تشکر می کنیم و امیدواریم این فعالیتها تداوم یابد.

وی افزود: امروز باید شکرگزار خداوند باشیم که در شرایط تحریم که استکبار جهانی با همه توان خود برای توطئه علیه نظام اسلامی همچنان تلاش می کند هیچ وقفه ای در خدمت رسانی به مردم مناطق مختلف کشور ایجاد نشده است.

روزبه تصریح کرد: در صورت توسعه مناطق حاشیه شهرها باید نگاه ما حفظ اصالت ها باشد تا این مناطق از هویت اصلی خود خارج نشوند.

این مسئول اظهارداشت: با حفظ هویت های فرهنگی مناطق می توانیم ناهنجاریها و آسیب ها را کنترل کرده و از بروز برخی مشکلات اجتماعی نیز جلوگیری کنیم.

وی افزود: فعالیت مساجد می تواند امنیت محلات را تامین و تضمین کند لذا اگر از این ظرفیت ارزشمند بخوبی استفقاده کنیم به نیروی انتظامی هم در برقراری امنیت و نظم جامعه کمک کرده ایم.

محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح این واحد تولیدی گفت: در دهه مبارک فجر امسال 71 طرح کشاورزی با 348 میلیارد و 576 میلیون ریال اعتبار به بهره‌برداری می‌رسد که 26 مورد آنها مربوط به بخش آب و خاک است.

وی افزود: برای اجرای این 26 طرح در مجموع 79 میلیارد و 280 میلیون ریال اعتبار هزینه شده که هفت میلیارد و300 میلیون ریال آن از منابع دولتی، 19 میلیارد و100 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی و52 میلیارد و880 میلیون ریال نیز از محل سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی تأمین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین با بیان اینکه این طرح‌ها در مجموع برای 62 نفر و 130 خانوار اشتغال‌زایی کرده است تصریح کرد: طرح‌های یاد شده در شهرستان‌های آوج، قزوین، البرز، بویین‌زهرا و تاکستان به اجرا درآمده است.

همچنین دو واحد آموزشی در روستای شینقر از توابع شهرستان قزوین افتتاح شد.

این مدارس هر کدام هفت کلاس درس دارند و برای ساخت آنها 13 میلیارد ریال هزینه شده است.

همچنین شعبه جدید بانک انصار در میدان عدل قزوین با حضور استاندار قزوین افتتاح شد.



برای راه اندازی این شعبه 30 میلیارد ریال هزینه شده است.



سعید میربها فرماندار شهرستان قزوین هم در این مراسم گفت: همزمان با دهه مبارک فجر 103 طرح عمرانی، آموزشی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی در شهرستان قزوین افتتاح خواهد شد.



وی افزود: برای افتتاح 103 طرح یاد شده 381 میلیارد و 968 میلیون ریال هزینه شده است.





