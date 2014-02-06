طرحهای اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بروجرد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی معظمی ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح طرح های کمیته امداد اظهار داشت: این طرحها شامل 10 طرح اشتغال و خودکفایی روستایی که با اعتبار یک میلیارد و150 میلیون ریال بوده که در دهه فجر به بهره برداری رسیدند.

وی افزود: همچنین در این ایام تعداد 35 مورد جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان با اعتبار 700 میلیون ریال اهدا شده است.

معظمی ادامه داد: تعداد 35 مورد پرداخت وام کارگشایی به افراد تحت پوشش امداد با اعتبار 350 میلیون ریال از جمله این طرحها بوده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) بروجرد افزود: همچنین 35 مورد وام اشتغال و خودکفایی به افراد تحت پوشش کمیته امداد بروجرد با اعتبار سه میلیارد و 500 میلیون ریال پرداخت شده است.

وی بازدید از منازل افراد تحت پوشش امداد، برگزاری همایش 150 نفر از زنان سرپرست خانوارتحت پوشش کمیته امداد، تکریم 150 نفر از سالمندان تحت پوشش، برگزاری همایش 300 نفر از ایتام با حضور حامیان آنها و همایش 120 دختر در آستانه ازدواج را از دیگر برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) بروجرد طی ایام دهه فجر امسال عنوان کرد.