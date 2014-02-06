مراسم میهمانی لاله ها در جنوبشرق استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز و همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر مراسم میهمانی لاله ها در گلزارهای شهدای جنوبشرق استان تهران با حضور ائمه جمعه، روحانیون، مسئولان و مدیران اجرایی و اقشار مختلف مردم ولایتمدار این خطه برگزار شد.



در شهرستان ورامین آیین گلباران مزار شهدا در گلزار شهدای سید فتح الله، گلزار شهدای گمنام و گلزار شهدای حسین رضا برگزار شد و مردم ولایتمدار این خطه بار دیگر با آرمان های بلند شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.



حجت الاسلام سید محسن محمودی در این آیین با اشاره به رشادت های شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: تاریخ انقلاب اسلامی هرگز ایثارگری ها، جانفشانی ها و رشادت های ملت سلحشور و غیرتمند ایران اسلامی را فراموش نخواهد کرد.



رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران افزود: فضیلت زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و امروز اگر در کشور امنیت و عزت و شرف وجود دارد، به واسطه دستاوردهای انقلاب اسلامی است که لحظه‌ای از پاسداری و صیانت آن کوتاه نیامدیم.

وی با تاکید براینکه نباید شهدا و راه شهدا و آرمان‌های شهدا را به هیچ عنوان فراموش کرد، گفت: به هر بهانه و در هر زمانی باید از شهدا یاد کرد و از آرمان‌ها و باورهای شهدا گفت تا نسل جدید با آن آشنا شوند.



محمودی ادامه داد: ملت ایران مدیون شهدا هستند چرا که آنان با فدا کردن جان خود زمینه را پیشرفت آنان فراهم کردند به گونه‌ای که اکنون در دنیا از نام و نشان و هویت واقعی ایرانی اسلامی برخوردارند.



امام جمعه موقت ورامین یادآور شد: جوانان این مرز و بوم با ایثار و از خود گذشتگی علیه طاغوت و طاغوتیان زمان جنگیدند كه ثمره آن شكل گیری انقلاب سراسر نور و ساقط شدن رژیم ستم شاهی بود.



وی در ادامه اقتدار و امنیت امروز ایران اسلامی را ثمره ایثار و از خودگذشتگی شهدا دانست و اضافه کرد: ملت ایران اسلامی برای دفاع از ارزش‌های اسلام و انقلاب در طول این سال‌ها به ویژه در هشت سال جنگ تحمیلی شهدای زیادی را تقدیم کرده اند.



راه شهدا هیچگاه گم نخواهد شد/ تاریخ انقلاب اسلامی یادآور رشادت ملت ایران است



رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران فرهنگ شهدا را منشور سعادت و نجات انقلاب دانست و عنوان کرد: چراغی که شهدا بر سر راه ما افروختند، همیشه روشنگر راه ما است و تاریخ انقلاب حلقه جاوید و ماندگار هشت سال دفاع مقدس را که اعتلای استقلال و هویت دینی و ملی ما را به ارمغان آورد را فراموش نخواهد کرد.

این مسئول انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از نهضت تاریخی عاشورا دانست و اظهار کرد: امروزه بخش عمده ای از وقایع و اتفاقات مهم حادث در جهان، ملهم و نشأت گرفته از انقلابی است که نهال آن به دست بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی کاشته شد.



وی متذکر شد: تنها خون شهدای انقلاب شایستگی آبیاری چنین نهال مقدسی را داشته و از برکت خون شهدا امروزه نهال انقلاب به درختی تنومند و تناور تبدیل شده است.



رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران با بیان این که شهدا با اهدای خون پاک خود نظام اسلامی را در برابر ترفندها و دسیسه های دشمنان بیمه کرده اند گفت: عمل به وصایا و پیام های شهدا و نیز صیانت از ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی وظیفه آحاد مختلف جامعه است.



وی ادامه داد: خانواده شهدا پرچمدار دینداری و ولایتمداری در جامعه هستند و عمق ارادت خود به اسلام و ارزشهای اسلامی را با تقدیم فرزندانشان نشان دادند و قدردانی از خانواده شهدا همواره وظیفه همه مسئولان و مردم بوده و هست و هیچگاه نباید این ستارگان نورانی از یادها بروند



محمودی در پایان گفت: در شرایط کنونی دشمن تمام توان خود را برای تضعیف باورهای دینی و کم رنگ کردن آن بین جوانان بکار بسته و وظیفه ما در برابر این ترفند دشمنان فرهنگ سازی دینی و تقویت آن بین جوانان است.



عزت کشور مرهوت خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی است

عباس برکان در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک شجره طیبه دارای دشمنان زیادی است که 8سال جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی و ترور دانشمندان این مرز و بوم نشان دهنده این دشمنی است، در جنگ تحمیلی یک دنیا در مقابل ایران ایستاد و انواع تحریم ها، فشارهای اقتصادی و تهاجم نظامی علیه این ملت صورت گرفت اما ایران اسلامی ایستاد و تسلیم نشد.



مسئول کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین با اشاره به مجاهدت و ایثارگری‌های شهدا در هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: عزت و عظمت امروز کشور مرهون ایثارگری های شهدای دفاع مقدس می باشد و اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان سربلند می باشد، به برکت مجاهدت شهدای انقلاب اسلامی است و به فرموده قرآن کریم شهدا زنده هستند و نمی میرند و در پیشگاه الهی روزی می خورند، به همین خاطر شهدا نظاره گر اعمال هستند و باید ملت ایران طوری عمل کند که آرمانهای شهدا در جامعه صنعتی امروز گم نشود.



برکان اضافه کرد: یكي از نعمت‌هاي بزرگ دين اسلام شهادت است و امروز فرهنگ شهادت و يادواره شهدا بايد ارتباطي بين نسل گذشته و حاضر باشد و ادامه راه شهدا هم بر همه واجب است، زیرا آینده و مقدرات نظام به دست همین ادامه دهندگان راه شهدا رقم خواهد خورد.



وی ادامه داد: شهداي ما با بصيرت و آگاهي راه امامت و ولايت جامعه را پيمودند و در اين مسير نيز شهادت را مقدم بر حيات مادي دانستند و امروز نيز خانواده هاي آن بزرگ مردان همان مسير را با افتخار و سربلندي طي مي کنند.



رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین اضافه کرد: امروز جوانان و نوجوانان باید با فرهنگ دفاع مقدس و شجاعت و سلحشوری های شهدای انقلاب اسلامی بیشتر آشنا شوند که این وظیفه مسئولین و خانواده ها است که زمینه این ارتباط را فراهم کنند و امروز جوانان این مرز و بوم الگوهایی نظیر شهیدان انقلاب را دارند و تا زمانی که چنین الگوهای بزرگی در جامعه وجود دارد، نباید نوجوان و جوان ما به سمت الگوهای غربی سوق پیدا کند.



این مسئول عنوان کرد: فراموش کردن شهدا بزرگترین آفت برای جامعه اسلامی است و شهدا همان کسانی هستند که از همه نعمات دنیای مادی، از خانواده، فرزند و زندگی گذشتند تا به نعمت اخروی پروردگار برسند و آن را به انسانیت هدیه دهند.

وی متذکر شد: شهدا رفتند تا امروز ملت ایران در آسایش و امنیت کامل زندگی کند، به همین خاطر پاسداری از خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی وظیفه همه مسئولان و مردم ایران است.



برگزاری مراسم میهمانی لاله ها در قرچک



همچنین مراسم میهمانی لاله ها با حضور امام جمعه و فرماندار قرچک، مسئولین ادارات و نهادها، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و قشرهای مختلف مردم در گلزار شهدای روستای ولی آباد و گلزار شهدای گمنام این شهرستان برگزار شد.



آزمان کادری در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالی که تهاجم نرم دشمن علیه ملت ایران افزایش پیدا کرده است و استکبار سعی دارد تا با هر وسیله و ابزاری جوانان را از اعتقادات ناب اسلامی دور کند، تأسی به فرهنگ شهادت بهترین راه برای مقابله با تهاجم دشمن است و همه مردم وظیفه دارند در این زمینه همت کنند.



رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک افزود: بیش از سی و پنج سال از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می گذرد و اگر مجاهدت و ایثار رزمندگان و شهدا در هشت سال دفاع مقدس نبود، اکنون ایران اسلامی عزت و اقتدار کنونی را نداشت.



وی ادامه داد: خانواده معظم شهدا و ایثارگران حق بزرگی بر گردن تمام ملت ایران دارند زیرا در لحظه حساس، تصمیم مهمی را گرفتند و از بهترین سرمایه خود در راه اسلام و انقلاب گذشتند و امروز آشنایی نسل جوان با فرهنگ شهید و شهادت یکی از وظایف مهم مسئولین است که هر کس در این زمینه کوتاهی کند باید در پیشگاه الهی و شهدای گرانقدر پاسخگو باشد.



کادری اضافه کرد: رزمندگان در دفاع مقدس از مکتب اهل بیت، اسلام و انقلاب پاسداری کردند و در جنگی که تمام قدرتها و حکومتهای ستمگر حضور و سعی در نابودی انقلاب اسلامی داشتند، این شهدا و ایثارگران بودند که در مقابل دشمن ایستادگی کردند و نگذاشتند یک وجب از خاک این سرزمین از دست برود.



مسئول کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی قرچک عنوان کرد: این نظام یک امانت الهی است که به دست ما سپرده شده و برای حفظ این نظام خون مطهر دویست هزار شهید بر زمین ریخته شده و دشمن تلاش دارد تا آثار و برکات انقلاب اسلامی را از بین ببرد اما تاکنون موفق نشده و نخواهد شد.



وی بیان داشت: دوران دفاع مقدس، دوران تاريخي و تاريخ ساز ملت ايران است كه بر ملت، مسئولان و تمامي دولتمردان كشور واجب است كه در راستاي حفظ ارزشهاي آن نهايت تلاش خود را به كار گيرند و دهه فجر بهترین فرصت برای انتقال فرهنگ شهدا است.



این مسئول متذکر شد: رزمندگان ما با حضور آگاهانه و با بصیرت خود در برابر هجمه سخت دشمنان با شجاعت ایستادند و با نثار خون پاکشان امنیت، آزادگی و آسایش را برای ملت به ارمغان آوردند و باید دانست که شهدا، پشتوانه معنوي نظام مقدس جمهوري اسلامي هستند و با گذشت زمان، ارزش، اهميت و جايگاه رفيع آنان براي آحاد جامعه بيشتر نمايان مي شود.



پاسداری از فرهنگ شهادت وظیفه آحاد ملت ایران است



عباس ملکوتی خواه نیز در حاشیه مراسم گلباران مزار شهدا در آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) پیشوا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب ودفاع مقدس، گفت: امروز موضوع پاسداشت خون شهیدان ازخود شهادت با اهمیت تر و سخت تر است.



فرماندار پیشوا افزود: شهدا با تمام وجود دربرابر دشمن سازش ناپذیر بودند وباصبر و استقامت و اوج ایثار از ارزشهای نظام دفاع می کردند. در دوران دفاع مقدس رسالت ما دفاع از سرزمین بود و امروز رسالت اصلی تلاش برای حفظ ارزش ها و آرمان هاست.

وی ادامه داد: سرزمين پاك ايران بيش از هر جاي ديگر، مفتخر به داشتن ارزش هاي والا و اصيلي است كه نمونه آن را در كمتر جايي مي توان يافت و فرهنگ ايثار و شهادت يكي از این ارزش ها است كه هم زمان با تاريخ اين سرزمين شكل گرفته و هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است.



این مسئول اضافه کرد: با توجه به اينكه دشمنان در چند سال اخير با شبيخون و ناتوي فرهنگي وارد ميدان شده و امروز با ابزار ديگري از جمله جنگ نرم عليه كشورمان اقدام مي كنند، بهترين كار در اين شرايط احياي فرهنگ ايثار و شهادت و هوشياري جوانان در مقابل تهاجمات فرهنگي است.



ملکوتی خواه عنوان کرد: شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند و جان خود را در راه حفظ اسلام و نظام اسلامی فدا کردند و اگر خون مطهر این شهدا نبود، استکبار و ایادی آن چیزی برای ملت ایران باقی نمی گذاشتند.



وی گفت: پدران و مادران شهدا حق بزرگی بر همه ملت ایران دارند و اگر در توجه به والدین شهدا کوتاهی صورت گیرد، همه ما باید در پیشگاه الهی پاسخگو باشیم، پس همه مردم وظیفه دارند طوری عمل کنند که در روز قیامت مقابل شهدا و امام راحل سربلند باشند.