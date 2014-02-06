به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، فرانکلین بای کارگبو فرستاده ویژه رییس جمهوری سیرالئون ظهر امروز (پنجشنبه) با محمد نهاوندیان رییسدفتر رییسجمهوری دیدار کرد.
نهاوندیان با اشاره به اهمیت جایگاه قاره آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر توسعه همکاری در عرصههای مختلف با کشور سیرالئون تأکید کرد.
رییس دفتر رییسجمهور تجربه و سابقه شرکتهای ایرانی در عرصههای خدمات، فنی و مهندسی را یادآور شد و از آمادگی بخش خصوصی و دولتی ایران برای حضور در طرحهای مرتبط با نفت و گاز، راه و ساختمانسازی در سیرالئون خبر داد.
وی ضمن تشکر از پیام کتبی رییسجمهوری سیرالئون در دعوت از آقای روحانی برای سفر به این کشور، مناسبات سیاسی دو کشور در سالهای گذشته را مطلوب توصیف و اظهار کرد: تهران از هر طرح و پیشنهادی که منجر به تعمیق بیشتر روابط با کشورهای آفریقا شود، استقبال میکند.
از گسترش مناسبات با ایران استقبال میکنیم
فرانکلین بای کارگ بو فرستاده ویژه رییس جمهوری سیرالئون نیز در این دیدار ضمن تقدیم پیام کتبی رییس جمهوری کشورش به حسن روحانی، گفت: سیرالئون از گسترش مناسبات، سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران استقبال میکند.
وی همچنین خواستار حضور شرکتهای ایرانی در توسعه کشورش بویژه در حوزه انرژی و مسکن شد.
نظر شما