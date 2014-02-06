کودکان و نوجوانان یاسوجی مرقد آیت الله العظمی ملک حسینی(ره) را گلباران کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 70 کودک و نوجوان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با گلباران مقبره این عالم ربانی یاد و خاطره مبارزات او علیه رژیم ستمشاهی را گرامی داشتند.

ایمان، مقاومت و امید رمز پیروزی انقلاب بود

فرزند آیت الله العظمی سید کرامت الله ملک حسینی در این مراسم، ایمان، مقاومت و امید را رمز پیروزی و موفقیت انسان در زندگی عنوان کرد.

آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی با گرامیداشت دهه مبارک فجر و یاد و خاطره آیت الله العظمی ملک حسینی (ره) گفت: امامزاده شاه قاسم(ع) و آیت الله ملک حسینی از جمله کسانی بودند که این سه ویژگی را داشتند و برای همه ما الگو شدند.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: اگر اختیار انسان به دست ماهواره ها و سایتها وکتابهای آلوده افتاد، آنها پرورگارش می شوند و به او دروغ، تهمت، افترا و ... یاد می دهند و ناپاکش می کنند.

وی بیان کرد: انسان باید در برابر نفسش و همچنین دشمنی ها مقاومت کند و در این راه همواره امیدوار باشد.

آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه نباید یأس بر انسان غلبه کند، بیان داشت: امید به انسان حرکت داده و او را به سمت موفقیت سوق می دهد.

وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این پیروزی محصول ایمان به خدا، مقاومت در برابر سختی ها و امید به موفقیت بود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: انسان مومن هیچگاه شکست نمی خورد و پیروز است و اگر در ظاهر با شکست مواجه شود، این شکست مقدمه ای برای پیروزی است.

وی فاصله مقاومت تا پیروزی را امید دانست و اظهار داشت: اگر به خدا ایمان داشته باشیم و مقاومت کنیم، قطعا پیروز خواهیم بود.

وی بر تبیین سه عنصر ایمان، مقاومت و امید برای کودکان و نوجوانان تاکید کرد و افزود: هر فعالیتی که در این راستا از سوی مسئولین انجام شود، خدمتی به نسل های آینده خواهد بود.

آیت الله ملک حسینی گفت: شما کودکان و نوجوانان باید قدر انقلاب را بدانید و اطلاعات و آگاهیتان را از آن بالا ببرید تا بتوانید بهتر ازآن دفاع کنید.

راه اندازی چهار مرکز جدید فرهنگی و هنری کودکان در استان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هم در این مراسم گفت: چهار مرکز جدید فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان به مناسبت دهه مبارک فجر در استان راه اندازی شد.

سید هانی حسینی افزود: سه مرکز سیار در روستاهای دهدشت، گچساران و دنا و نخستین مرکز فرهنگی و هنری برای استفاده کودکان و نوجوانان درشهرمارگون راه اندازی شده است.

وی یادآور شد: برای تکمیل وبهره برداری از طرحهای کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان چهار میلیارد اعتبار هزینه شده است.

حسینی بیان داشت: این استان هم اکنون دارای 18 مرکز ثابت و سیار فرهنگی و هنری در شهرهای استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین همچنین سرود و دکلمه ای توسط کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکری استان خوانده شد.