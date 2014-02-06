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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۲۴

به مناسبت دهه فجر/

کودکان و نوجوانان یاسوجی مرقد آیت الله العظمی ملک حسینی(ره) را گلباران کردند

کودکان و نوجوانان یاسوجی مرقد آیت الله العظمی ملک حسینی(ره) را گلباران کردند

یاسوج – خبرگزاری مهر: کودکان و نوجوانان یاسوجی به مناسبت دهه فجر با حضور بر سر مرقد آیت الله العظمی ملک حسینی(ره) در بقعه متبرک امامزاده قاسم(ع) با این فقیه مبارز تجدید پیمان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 70 کودک و نوجوان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با گلباران مقبره این عالم ربانی یاد و خاطره مبارزات او علیه رژیم ستمشاهی را گرامی داشتند.

ایمان، مقاومت و امید رمز پیروزی انقلاب بود

فرزند آیت الله العظمی سید کرامت الله ملک حسینی در این مراسم، ایمان، مقاومت و امید را رمز پیروزی و موفقیت انسان در زندگی عنوان کرد.

آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی با گرامیداشت دهه مبارک فجر و یاد و خاطره آیت الله العظمی ملک حسینی (ره) گفت: امامزاده شاه قاسم(ع) و آیت الله ملک حسینی از جمله کسانی بودند که این سه ویژگی را داشتند و برای همه ما الگو شدند.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: اگر اختیار انسان به دست ماهواره ها و سایتها وکتابهای آلوده افتاد، آنها پرورگارش می شوند و به او دروغ، تهمت، افترا و ... یاد می دهند و ناپاکش می کنند.

وی بیان کرد: انسان باید در برابر نفسش و همچنین دشمنی ها مقاومت کند و در این راه همواره امیدوار باشد.

آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه نباید یأس بر انسان غلبه کند،  بیان داشت: امید به انسان حرکت داده و او را به سمت موفقیت سوق می دهد.

وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این پیروزی محصول ایمان به خدا، مقاومت در برابر سختی ها و امید به موفقیت بود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: انسان مومن هیچگاه شکست نمی خورد و پیروز است و اگر در ظاهر با شکست مواجه شود، این شکست مقدمه ای برای پیروزی است.

وی فاصله مقاومت تا پیروزی را امید دانست و اظهار داشت: اگر به خدا ایمان داشته باشیم و مقاومت کنیم، قطعا پیروز خواهیم بود.

وی بر تبیین سه عنصر ایمان، مقاومت و امید برای کودکان و نوجوانان تاکید کرد و افزود: هر فعالیتی که در این راستا از سوی مسئولین انجام شود، خدمتی به نسل های آینده خواهد بود.

آیت الله ملک حسینی گفت: شما کودکان و نوجوانان باید قدر انقلاب را بدانید و اطلاعات و آگاهیتان را از آن بالا ببرید تا بتوانید بهتر ازآن دفاع کنید.

راه اندازی چهار مرکز جدید فرهنگی و هنری کودکان در استان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هم در این مراسم گفت: چهار مرکز جدید فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان به مناسبت دهه مبارک فجر در استان راه اندازی شد.

سید هانی حسینی افزود: سه مرکز سیار در روستاهای دهدشت، گچساران و دنا و نخستین مرکز فرهنگی و هنری برای استفاده کودکان و نوجوانان درشهرمارگون راه اندازی شده است.

وی یادآور شد: برای تکمیل وبهره برداری از طرحهای کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان چهار میلیارد اعتبار هزینه شده است.

حسینی بیان داشت: این استان هم اکنون دارای 18 مرکز ثابت و سیار فرهنگی و هنری در شهرهای استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین همچنین سرود و دکلمه ای توسط کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکری استان خوانده شد.

 

کد مطلب 2230746

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