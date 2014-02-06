شهدا با نثار جان خود شخصیت و هویت ملت ایران را حفظ کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در نخستین یادواره شهید سرلشکر خلبان علیرضا یاسینی و74 شهید پایگاه هوایی ششم شکاری بوشهر اظهار داشت: شهدا تا اخرین نفس پای این نظام و انقلاب ایستادند و با خون خود اجازه نداند که کسی به این کشور دست‌درازی کند.

وی به تلاش‌های دشمنان برای ورود به کشور و وارد کردن ضربه به این نظام و انقلاب اشاره کرد و افزود: شهدا کار بسیار بزرگی کردند و اجازه ندادند که شخصیت و هویت ملت ایران توسط دشمن خدشه‌دار شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ادامه داد: در دوران جنگ تحمیلی شاهد حضور سلحشورانه نیروهای سپاه و بسیج و ارتش و نیروی انتظامی و مردم در عرصه دفاع بودیم و قدرت نیروهای مسلح ایران اجازه تهاجم به نیروهای مهاجم را نداد.

وی با اشاره به تهدیدهای صورت گرفته از سوی آمریکایی‌ها برای حمله نظامی به ایران، بیان داشت: حمله نظامی آمریکا به ایران باعث مرگ و سرنگونی انها خواهد شد و نیروهای مسلح کشور اجازه اقدامات اینچنینی را به آنها نخواهند داد.

فرزند شهید یاسینی نیز در این آئین اظهار داشت: شهید یاسینی در دو هزار و 920 روز از دفاع مقدس، دوهزار و 759 ساعت پرواز انجام داد که به عنوان یک رکورد در این زمینه محسوب می‌شود.

بهروز یاسینی خواستار برگزاری مداوم این یادواره شد و اضافه کرد: امیدواریم با تلاش مسئولان شاهد برگزاری دومین یادوار شهید سرلشکر خلبان علیرضا یاسینی و74 شهید پایگاه هوایی ششم شکاری بوشهر سال اینده در بوشهر باشیم.

سرلشکر شهید سید علیرضا یاسینی در عملیات ۱۴۰ فروندی در حمله به خاک عراق نقش مهمی ایفا کرد و به علت شایستگی فراوان در سال ۱۳۷۲ به سمت رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش ایران منصوب شد

وی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۳ در یک سانحهٔ هوایی به همراه چند تن از فرماندهان عالی‌رتبه نیروی هوایی به شهادت رسید.

نخستین یادواره شهید سرلشکر خلبان علیرضا یاسینی و 74 شهید پایگاه هوایی ششم شکاری بوشهر صبح پنجشنبه با حضور مسئولان کشوری و لشکری در بوشهر برگزار شد.