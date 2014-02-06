اصحاب رسانه لرستان به تماشای فیلمهای جشنواره فجر نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از اکران آثار جشنواره فیلم فجر در خرم آباد دو اثر رد کار پت و پایان خدمت به نمایش درآمد که در یکی از سانس های نمایش با توجه به تمهیدات اندیشیده شده برای حضور اصحاب رسانه، خبرنگاران به تماشای فیلمهای اکران شده نشستند.

اکران آثار جشنواره فیلم فجر با اکران دو فیلم "ردکارپت" به کارگردانی "رضا عطاران" و "پایان خدمت" به کارگردانی "حمید زرگر نژاد" در سینما استقلال خرم آباد آغاز شد.

بنابر این گزارش، در جریان اکران آثار جشنواره فیلم فقجر در لرستان که به مدت 10 روز تا 26 بهمن ماه سالجاری ادامه دارد، 20 فیلم در سینما استقلال خرم آباد اکران خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این رابطه به خبرنگاران گفت: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته هر روز دو فیلم در چهار سانس طی ساعات 14 تا 16، 16 تا 18، 18 تا 20 و 20 تا 22 برای علاقمندان اکران می شود.

حجت الاسلام علی اسماعیلیان بیان داشت: علاقمندان می توانند بلیت تماشای فیلم های اکران شده را از گیشه سینما استقلال به مبلغ 10 هزار ریال خریداری کنند.

بنابر این گزارش در جریان اکران آثار جشنواره فیلم بجر در لرستان فیلم های "زندگی جای دیگر است، خانوم، رد کار پت، پایان خدمت، عاشق ها ایستاده می میرند، خط ویژه، بیگانه، ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه، مردم به وقت شهریور و کلاشینکف، پنج ستاره، خانه پدری،‌ زمستان آخر، لامپ 100، اشباح، پنجاه قدم آخر، حق سکوت، جینگو و بعد اعلام می شود" اکران خواهند شد.