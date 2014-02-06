به گزارش خبرنگار مهر،علی پاشازاده ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان بيجار ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران برخواسته از نهضت سرخ حسینی است.

وی افزود: دهه فجر فرصتی مناسب برای بازخوانی خدمات دولت به مردم و بیان دستاورد های ارزشمند انقلاب اسلامی است.

پاشازاده ارائه خدمات مناسب و رفع معضلات شهروندان را وظیفه اصلی شهرداری ها دانست و بیان كرد: توجه به مبلمان شهری در راستای داشتن شهری زیبا امری الزامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از احداث کارخانه تولید قطعات بتن خبر داد و گفت: احداث کارخانه تولید قطعات بتنی در راستای ساخت جداول و کف‌پوش پیاده‌روها و معابر بیجار و زیباسازی فضای شهری و ایجاد درآمدی پایدار برای شهرداری این کارخانه در سال آینده ساخته می شود.

وی ادامه داد: توجه به مناطق حاشیه ای از دیگر اولویت های اصلی شهرداری بیجار است و در همین راستا ایجاد کفپوش و ساخت جداول مناسب از مناطق حاشیه ای و محروم شهر آغاز می شود.

اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت اصلی شهرداری

شهردار بیجار در بخش دیگری از سخنان خود اتمام پروژه‌های ناتمام را از جمله اهداف اصلی شهرداری بر شمرد و اظهار داشت: اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله پروژه پارک الغدیر، سراب و میادین نیمه‌تمام شهر برای ارائه خدمات در اولویت تمامی کارها خواهد بود و تا اتمام این پروژه‌ها هیچ پروژه جدیدی تعریف نخواهد شد.

وی افزود: شهرداری بیجار تمام توان خود را به کار بسته است تا افتتاح این پروژه های نا تمام را به سر انجام برساند و محیطی زیبا و در شان شهروندان بیجاری مهیا کند.

وی همچنین به اقدامات شهرداری در راستای ایجاد درآمدهای پایدار اشاره کرد و گفت: احداث کارخانه ساخت قطعات بتنی، استفاده از ظرفیت کارخانه سیمان و پیگیری دریافت مجوز ثبت معادن از جمله اقدامات در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری است.

پاشازاده همچنین از ایجاد کارگروه تخصصی برای ساخت المان‌های شهری با بهره از توان هنرمندان و نیروهای بومی خبر داد و گفت: می‌توان در راستای تکثرگرایی المان‌ها از توان هنرمندان بهره‌مند شد.

وی در ادامه ساماندهی تبلیغات شهر بیجار و نوشتن پیام‌های حاوی مضامین فرهنگی و اجتماعی بر روی خودروها و همه وسایل نقلیه عمومی را از دیگر اقدامات شهرداری در راستای تقویت فرهنگ مردم بیجار عنوان کرد.

وی ادامه داد: اصلاح مشکلات ترافیکی درون شهری، آسفالت و بهسازی معابر، ایجاد و توسعه فضای سبز و زیباسازی و استحکام بناها در سطح شهر، توجه بیشتر به سلامت محیط زیست و ارتقای رفاه و امکانات شهروندان از جمله برنامه‌های مدونی است که برای ایفای موفق مسئولیت و وظایف مسئولان در منشور کاری شهرداری ا قرار گرفته است.

همکاری و همدلی شهروندان زمینه ساز توسعه روز افزون شهری است

شهردار بیجار با تاکید بر اهمیت همکاری شهروندان در امر آبادانی، عمران و بازسازی مناطق محروم یادآور شد: همکاری و همدلی همه جانبه مدیریت شهری و شهروندان زمینه ساز توسعه و آبادانی روز افزون شهرستان است.

وی اضافه کرد: با توجه به این که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام خادم است و این که شهرداری و شورای شهر نیز یک مجموعه خدمتگذار مردم می باشد، افق روشنی از آینده در پیش روی شهر بیجار خواهد بود.

شهردار بیجار همچنین با تأکید بر ساخت پارکینگ عمومی برای جلوگیری از ترافیک که اکنون از معضلات شهر بیجار است، گفت: در حال حاضر زمین مناسب برای احداث پارکینگ عمومی خودروهای سبک در مرکز شهر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ساخت پارکینگ عمومی خودروهای سبک در هسته مرکزی شهر توجیه اقتصادی ندارد، گفت: در راستای حل این مشکل می‌توان از توان بخش خصوصی بهره برد.

پاشازاده در پایان با تقدیر از زحمات اصحاب رسانه در راستای بیان مشکلات شهری و شهروندان اظهار داشت: خبرنگاران با انتقادهای سازنده و قلم شیوای خود می‌توانند در پیشبرد اهداف نظام نقش بسزایی ایفا کنند.

در پایان این نشست بهروز ثقفی و علی افشاری به عنوان مشاورین فرهنگی و اجتماعی شهردار بیجار منصوب شدند.