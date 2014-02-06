سیمرغ فجر با فیلم " با دیگران " در ساری به پرواز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، اکران فیلمهای سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر بعد از ظهر پنجشنبه با اکران فیلم با دیگران به کارگردانی ناصر ضمیری در سینما سپهر ساری آغاز شد.

حجت الاسلام عباس علی ابرهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، زمان اجرای این جشنواره را در ساری از امروز تا 27 بهمن ماه بیان کرد و گفت: روزانه پنج نوبت اکران در این جشنواره انجام می شود.

وی اظهار داشت: 20 فیلم در این جشنواره در مرکز مازندران اکران می شود که هر فیلم دو بار اکران خواهد داشت و در روز نیز پنج نوبت اکران خواهیم داشت.

ابراهیمی با اشاره به اینکه فیلمهای جشنواره در سینما سپهر ساری اکران می شود، زمان اکران ها را در ساعات 14 تا 22 اعلام کرد و گفت: لاقمندان می توانند برای تهیه بلیط فیلم های جشنواره به سینما سپهر ساری مراجعه کنند.



به گزارش مهر، فیلمهای با دیگران به کارگردانی ناصر ضمیری، زندگی مشترک آقای محمودی و بانو سید روح الله حجازی امروز در سینما سپهر ساری اکران می شود.