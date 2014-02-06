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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۴

در پیامی

روحانی درگذشت آیت‌الله موحد ابطحی را تسلیت گفت

روحانی درگذشت آیت‌الله موحد ابطحی را تسلیت گفت

رئیس جمهوری در پیامی ارتحال عالم ربانی آیت‌الله سیّدمحمّدباقر موحد ابطحی را به بیت شریف و شاگردان ایشان و حوزه‌های علمیه تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی رییس‌جمهوری در پیامی ارتحال عالم ربانی آیت‌الله سیّدمحمّد باقر موحد ابطحی را به بیت شریف و شاگردان ایشان و حوزه های علمیه تسلیت گفت.

متن پیام حجت‌الاسلام ‌والمسلمین حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم ربانی مرحوم آیت‌الله حاج سیّدمحمدباقر موحد ابطحی اصفهانی که از شاگردان و پرورش‌یافتگان مکتب علمی مرجع بزرگ شیعه مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی بودند و عمر شریف خود را صرف کسب و ترویج علم و نشر معارف دینی و تربیت شاگردان متعدد و ترویج مکتب اهل‌بیت(ع) نمودند، موجب تأسف و تألم گردید.

این‌جانب این ضایعه را به بیت شریف، بازماندگان و شاگردان ایشان و حوزه‌های علمیه تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از خداوند منان درجات متعالی و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 2230754

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