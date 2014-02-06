به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی رییس‌جمهوری در پیامی ارتحال عالم ربانی آیت‌الله سیّدمحمّد باقر موحد ابطحی را به بیت شریف و شاگردان ایشان و حوزه های علمیه تسلیت گفت.

متن پیام حجت‌الاسلام ‌والمسلمین حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم ربانی مرحوم آیت‌الله حاج سیّدمحمدباقر موحد ابطحی اصفهانی که از شاگردان و پرورش‌یافتگان مکتب علمی مرجع بزرگ شیعه مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی بودند و عمر شریف خود را صرف کسب و ترویج علم و نشر معارف دینی و تربیت شاگردان متعدد و ترویج مکتب اهل‌بیت(ع) نمودند، موجب تأسف و تألم گردید.

این‌جانب این ضایعه را به بیت شریف، بازماندگان و شاگردان ایشان و حوزه‌های علمیه تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از خداوند منان درجات متعالی و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران