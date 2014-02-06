دانشگاه علمی کاربردی لرستان 1900 دانشجوی جدید می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمد زاده در این رابطه گفت: ثبت نام دوره‌ های بدون آزمون کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای، دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی ویژه شاغلین آغاز شده است.

وی ادامه داد: ثبت نام این دوره ها از 15بهمن آغاز و تا 19بهمن ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

محمد زاده بیان داشت: در این دوره از پذیرش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان در 41 رشته و 49 کدرشته محل کاردانی و کارشناسی تعداد یک هزار و 960 نفر دانشجو در 16 مرکز آموزش علمی کاربردی تحت نطارت استان پذیرش می کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان عنوان کرد: ثبت نام دوره های مذکور به صورت حضوری انجام می شود و داوطلبان می توانند در تاریخ یاد شده، با مراجعه به سایت پذیرش شاغلین به آدرس paziresh.uast.ac.ir و بر اساس جدول شماره 6 دفترچه راهنما به مرکز آموزش علمی کاربردی مورد نظر مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

محمد زاده یادآور شد: پذیرفته شدگان در نیمسال دوم سالتحصیلی جاری مشغول به تحصیل می شوند.