ترویج فرهنگ کارآفرینی توسعه همه جانبه كردستان را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبد المحمد زاهدی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای آموزش استان كردستان اظهار داشت: سوق دادن جوانان و دانش آموزان به بحث کار آفرینی باید یکی از اولویت های کاری مسئولان به ويژه در حوزه آموزشي باشد.

وی افزود: در حال حاضر کردستان پتانسیل و ظرفیت بالایی را در بحث کارآفرینی در اختيار دارد و جذب بخش خصوصی و حمایت سرمایه گزاران از ایده های کارآفریني جوانان كردستاني يك امر لازم و ضروری است.

استاندار کردستان بیان کرد: با توجه به آمار ارائه شده در جلسه امروز متاسفانه پروژه های عمرانی و خدماتی آموزش و پرورش وضعیت مطلوبی ندارند و نیازمند عزم جدی و جذب اعتبارات مناسب است.

زاهدی یادآور شد: عملکرد ضعیف ساخت مدارس در پروژه‌ های مسکن مهر استان قابل قبول نیست و باید 12 پروژه تعهد شده در کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی شود و در اين راستا مديران ادارات و سازمان هاي دولتي مسئول در كردستان بايد اقدامات مورد نياز را در اين بخش اجرايي كنند.

وی ادامه داد: تکمیل طرح‌ های هنرستانی در استان كردستان با توجه به نیاز به توسعه و حمايت از مشاغل کار آفرین ضروری است و باید ظرف دو سال آینده شاهد بهره ‌برداری از شش هنرستان در کردستان باشیم.

استاندار کردستان با اشاره به بحث ساخت مدارس توسط خیرین مدرسه ساز در اين استان با توجه به مشكلات پروژه هاي عمراني در بخش آموزش و پرورش گفت: باید جانمایی مدارسی که توسط خیرین ساخته می‌ شود توسط آموزش و پرورش انجام شود.

زهدی همچنین به آمار تقریباً برابر دختر و پسر مشغول به تحصیل در کل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بالا بودن آمار پسران دانش ‌آموز در کردستان و اختلاف بیش از 16 هزار نفری آنها با آمار دختران ابهام آور است و دلایل آن باید روشن شود.

وي با تاكيد بر لزوم ايجار شرايط برابر براي تحصيل دختران و پسران در مدارس استان كردستان، يادآور شد: مديران و مسئولان بايد در اين زمينه نيز اقدامات مورد نياز را انجام داده و براي جبران كمبودهاي اين بخش تلاش كنند.