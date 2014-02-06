خدمات بهزیستی در جامعه ناشناخته است/ شناسایی 18 هزار معلول در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توانبخشی بهزیسی استان همدان ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید بهزیستی شهرستان نهاوند که با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: ايثار و فداکاري و ديگران را بر خود مقدم دانستن از جمله امور مهمي است که از اجر و پاداش معنوي فراواني برخوردار است و کارکنان بهزيستي در اين زمينه بايد قدر کار خود را بدانند.

علی سوری با بیان اینکه بهزیستی و خدماتی که ارائه می‌کند در جامعه ناشناخته است، بیان داشت: وظایف بهزیستی به اندازه یک وزارتخانه سنگین است و با توجه به حجم فعالیت‌های آن از محدودترین اعتبارات دولتی برخوردار است.

سوری افزود: بهزیستی یکی از نهادهایی است که خدمت کردن در آن مقدس است زیرا خدمات ارائه شده در این نهاد در برخی مواد قابل مقایسه با دیگر نهادها نیست.

وی نفس کار در سازمان بهزیستی را عبادت دانست و عنوان کرد: ماهیت کار در این سازمان با ادارات دیگر به طور کامل متفاوت است و وظایف کارکنان آن نیز بسیار سنگین است.

معاون توان بخشی سازمان بهزیسی استان همدان عنوان کرد: بهزیستی به عنوان تنها متولی امور معلولان، وظیفه نگهداری از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، بخش های مشاوره ای، دختران در معرض آسیب، مراکز میان مدت ترک اعتیاد، را نیز به عهده دارد.

فرماندار شهرستان نهاوند نیز اظهار داشت: اگر روح ايثار و از خود گذشتگي را از انسان بگيرند کارهاي او از ارزشي برخوردار نیست و اين مسئله ای است که در اسلام به آن توصيه شده است.

مجتبی مولوی ايمان و اعتقاد به کار را از شروط عمده موفقيت ذکر کرد و افزود: يکي از مسائل مهمي که در همه امور وجود دارد اعتقاد داشتن به کار است زيرا چنانچه به کاري اعتقاد نداشته باشيم در واقع وقت خودمان را تلف کرده ايم.

وی ادامه داد: شهرستان نهاوند در حال حاضر دارای بیش از ۱۸ هزار معلول و عقب مانده ذهنی و جسمی است که معادل هشت درصد جمعیت شهرستان نهاوند است و از مجموع ۱۸ هزار معلول نهاوند هفت هزار نفر زیر پوشش بهزیستی قرار دارند و از این تعداد نیز ۷۰۰ نفر مستمری ماهانه دریافت می کنند که سهم هر معلول ماهیانه ۴۸ هزار تومان است.

فرماندار شهرستان نهاوند از ایجاد اشتغال برای 440 نفر از مددجویان زیر پوشش این نهاد با پرداخت تسهیلاتی به مبلغ 10 میلیارد و 720 میلیون ریال خبر داد و افزود: بیشترین اشتغال ایجاد شده برای معلولان در بخش مشاغل خانگی بوده است.

مجتبی مولوی اظهار داشت: کار در بهزیستی عاشق می‌طلبد و تنها مدیری در این عرصه موفق و سربلند است که بهزیستی را منزل دوم خویش بداند و عاشقانه درد جامعه تحت پوشش را درد خانواده خویش بپندارد.

مولوی در این مراسم با تقدیر از تلاشها و زحمات سرپرست سابق اداره بهزیستی نهاوند از رئیس جدید خواست بر ضرورت تلاش و کوشش مضاعف در خدمت رسانی به محرومین و معلولین نهاوند اهتمام و توجه کامل کند.

در پایان این جلسه با تقدیر از تلاشها و سرپرست سابق سرپرست اداره بهزیستی نهاوند، آیت صالحی بعنوان رئیس جدید اداره بهزیستی شهرستان نهاوند معرفی شد.