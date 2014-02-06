76 طرح عمرانی در دهه فجر در بهار بهره برداری می شود

نصرت الله گل کارزاده در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه چهار طرح عمرانی نیز در دهه فجر کلنگ احداث آنها به زمین خواهد خورد، اظهار داشت: دهه فجر انفجار نور است نوری که به یمن وجود فقیهی عادل و فرهیخته در سال 57 به کالبد یخ زده کشور ما دمیده شد.

گل کارزاده ادامه داد: ویژگی تقوا و خوف از خدا که در وجود بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران بود موجب پیروزی این انقلاب شد.

وی با بیان این مطلب که همه دستآوردهای انقلاب مرهون تلاش رهبر کبیر و جان فشانی انقلابیون است، افزود: به اعتقاد نویسندگان و جامعه شناسان وقوع انقلاب اسلامی ایران در واقع زلزله سیاسی بود که این کشور و ملت آن را در دنیا مطرح کرد.

گل کارزاده با اشاره به اینکه توجه به ابعاد علمی انقلاب و نظام اسلامی ایران ضروری است، گفت : به ابعاد علمی این انقلاب و نظام باید بیشتر پرداخته شود تا ماندگاری بیشتری در بین نسل جدید داشته باشد.

وی پیشرفت در زمینه های پزشکی، فناوری نانو و هوا فضا وغیره را از جمله دستآوردهای انقلاب اسلامی ایران برشمرد و عنوان داشت: زمینه های توسعه و پیشرفت برای مردم کشور ما پیش از انقلاب به دلیل حاکمیت تفکرات غلط غرب میسر نبود پس توسعه و ارتقاء علم و دانش موجود در کشور را مدیون دلاوریهای نسل جوان 57 و امام راحل هستیم.

گل کارزاده با بیان این مطلب که به پاسداشت تمامی از جان گذشتگیهائی جونان دوره انقلاب در راستای بنیانگذاری حکومتی اسلامی در کشور ما نمودند، برنامه های دهه فجر را باید پربار برگزار کرد، اعلام داشت: در حال حاضر با گذشت شش روز از آغاز دهه مبارکه فجر از 360 برنامه پیش بینی شده در سطح شهرستان هر روزه تعدادی از آننها در شهرها و بخش ها در حال اجراءاست.

وی همچنین افزود: از 360 برنامه مذکور، 60 برنامه شاخص از جمله دیدار با خانواده شهداء، برگزاری جشنواره های متعدد، برپائی نمایشگاه با موضوعات متنوع، برگزاری 10 یادواره شهداء، دیدار با ائمه جماعت شهرستان و غیره است که با حضور مردم و مسئولین تا پایان دهه اجراء خواهد شد.

گل کارزاده با اشاره به اینکه از 76 طرح عمرانی قابل افتتاح و کلنگ زنی در سطح شهرستان بهار در طی دهه فجر بیشترین طرحها به بخش کشاورزی اختصاص دارد، گفت: طرح های مذکور در بخش های متفاوت صنعت، تعاون، راه است که توسط ارگانهای بنیاد مسکن، توزیع برق، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی اجراء خواهد شد.

وی افزود: 34 مورد از طرح های افتتاح شده به حیطه دهیاریها تعلق دارد که تا پایان دهه به بهره برداری خواهد رسید.

