علیرضا طاهری نسبت شهردار کلاردشت در حاشیه اجرای این طرح به خبرنگار مهر گفت: این پروژه در زمینی به مساحت چهار هزار و 150 متر مربع و با اعتبار سه میلیارد تومان توسط شهرداری اجرایی می شود.

وی اظهار داشت: پیمانکار این پروژه شهرداری است که بعد از کلنگ زنی و تایید نقشه، ساخت آن را آغاز می کند.

وی با اشاره به اینکه، این پروژه چندمنظوره است، اظهار داشت: با ساخت آن مشکل کمبود سوخت و نوبد ایستگاه سی ان جی در شهرستان برطرف می شود.

همچنین محمد معصومی فرماندار کلاردشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، کلنگ زنی پروژه سی ان جی، افتتاح و ارتقای بهزیستی و افتتاح دبیرستان شهید باهنر را از جمله طرح های دهه فجر در شهرستان بیان کرد.

شهرستان کلاردشت از توابع شهرستانهای غربی استان مازندران به شمار می رود.

