انقلاب ایران احیای استقلال کشور بود/ هفت پروژه عمرانی در صالح آباد بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از دهه مبارک فجر از 76 طرح عمرانی قابل بهره برداری و کلنگ زنی در شهرستان بهار، هفت پروژه در بخش صالح آباد با اعتباری بالغ بر 28 میلیون و 240 هزار ریال به بهره برداری رسید.

بخشدار صالح آباد ظهر پنجشنبه در این مراسم با بیان اینکه دهه فجر خواستگاه ارزشهای اسلامی ملت ایران است، اعلام داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اسلام تولدی دوباره یافت.

موسی شالبافیان افزود: مردم و جوانان دلاور ایران به رهبری فقیهی عادل و دانا در سال 57 بعد از تحمل سالها بی عدالتی به پا خواستند و قیامی بزرگ برپا کردند، قیامی که امروز در سراسر جهان الگوی تمامی مردمانی شده که زیر پای استبداد در حال له شدن هستند.

شالبافیان عنوان داشت: انقلاب کبیر ایران اسلامی نشان دهنده همت، مردانگی، دلاوری، از جان گذشتگی و همبستگی مردمانی است که پیرو دین مبین اسلام و ولایت فقیه بوده و خواهند، بود پس نسل جوان امروز باید بدانند که اگر در آرامش و امنیت و به دور از سلطه ابر قدرت ها زندگی می کنند همه به برکت خون شهدای انقلاب است.

شهردار صالح آباد نیز در این مراسم گفت: انقلاب به معنای دگرگونی و تحول به سمت بهتر شدن و رشد یافتن است و انقلاب ایران به واقع و به فرموده امام راحل انفجار نور بود.

احمد رسولی با بیان اینکه انقلاب توسط مردی الهی و به رهبری انسانی وارسته برای احیاء استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی صورت گرفت، اظهار داشت: آزادگی، انسانیت و مکارم اخلاقی از برترین خصوصیات اخلاقی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران بود، خصوصیت هایی که سبب جوشش قیام مردم ایران در سال 57 بر علیه رژیم ستمشاهی شد.

رسولی افزود: مسئولین و نسل جوان امروز نیز در سنگر مدیریت و علم و دانش با قدرشناسی انقلاب وحفظ دستاوردهای آن حافظان به حق خون شهداء واهداف انقلاب اسلامی ایران هستند.

وی با تأکید براینکه ایران کشوری آزاده، مستقل و معتقد به اسلام است، اظهار داشت: کشور ما در هیچ برهه ای از زمان تسلیم استبداد و طاغوت نشده است و امروز هم با رهبری امام خامنه ای همچنان حافظ استقلال خود خواهد بود.

از جمله پروژه هائی که در این روز به بهره برداری رسید میتوان به افتتاح روکش آسفالت محور همدان- سنندج با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان که شامل تعریض و روکش آسفالت به طول سه و نیم کیلومتر با میانگین عرض 11 متر مربع و ضخامت میانگین هشت سانتی متر بود اشاره کرد.

بهره برداری از ساختمان راهنمایی رانندگی شهر صالح آباد با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال در یک طبقه، بهره برداری از مسکن مددجویان شهری در صالح آباد با اعتباری بالغ بر 850 میلیون ریال که شامل یک دستگاه مسکن مددجویی به مساحت 85 مترمربع است و بهره برداری از آسفالت ریزی روستای بهادربیگ با اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیون ریال برای 899 خانوار روستائی نیز امروز محقق شد.

افتتاح مرکز گوساله پرواری واقع در روستای گوگ تپه با اعتباری بالغ بر 22 میلیون و 60 هزار ریال با ظرفیت پرورش 50 رأس گوساله و اشتغالزائی سه نفر، بهره برداری از ساختمان دهیاری روستای میهمله علیا با اعتباری بالغ بر 230 میلیون ریال و بهره مندی 247 خانوار روستائی و بهره برداری از مقاوم سازی خانه های روستائی که به تعداد 68 فقره در روستاهای سطح شهرستان به اجراء درآمده است نیز از دیگر پروژه ها بود