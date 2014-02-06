گشایش نمایشگاه مردم شناسی در بهار

به گزارش مهر، عضو شورای شهر بهار ظهر پنجشنبه در آیین گشایش این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشگاه بیان کننده آداب و رسوم مردم بهار است که چند نمونه از اشیا قدیمی مورد استفاده گذشتگان در آن به نمایش درآمده است.

مریم عارفی با بیان اینکه این نمایشگاه با همکاری شهرداری، شورای شهر، دانشگاه آزاد و مردم برگزار شده است، عنوان داشت: بسیاری از این اشیاء قدیمی به صورت امانی توسط مردم در اختیار مسئولین امر قرار گرفته تا در معرض دید علاقمندان قرار گیرد.

عارفی افزود: در بخشی از این نمایشگاه نیز تولیدات خانگی زنان خانه دار شهر بهار اعم از لباس های بافتنی و دوخته شده، تابلو فرش ها و تابلو های نقاشی به نمایش درآمده است.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه به مدت یک هفته دایر شده است، اظهار داشت: هدف ازبرپایی این نمایشگاه فرهنگ‌سازی در زمینه داشته های فرهنگی و آشنایی مردم بهار به ویژه نسل جوان با فرهنگ بومی و منطقه شهری بهار است.