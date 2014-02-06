40 درصد از گلزار شهدا شهرستان نکا ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مهدوی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاحیه و غبار روبی و عطرافشانی گلزار شهدای روستای میانگله از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا اظهار داشت:پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مرهون مجاهدت های جوانان غیور انقلاب است واین انقلاب جان فشانی و رشادت های شهیدان و دلاورمردی رزمندگان اسلامی شکل گرفته است.



وی دهه فجر را خدمت مناسبی برای نمایش اقتدار دلاورمردان این مرز و بوم و ترویج آرمان های انقلاب دانست و با اشاره به حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تصریح کرد:شهدا با اهدا خون خود در راه انقلاب از حق ملت دفاع کردند.



مهدوی با اشاره به افتتاحیه گلزار شهدای روستای میانگله نکا بیان کرد:گلزار شهدا روستای میانگله با اعتبار بالغ بر 140 میلیون تومان افتتاح شد.



رئیس بنیاد شهید از سازماندهی و افتتاح 3 گلزار شهدای دیگر در ایام الله دهه فجر خبر داد واظهار داشت:گلزار شهدای روستای سیدخیل ,چمازده و اکرکا در دهه فجر با اعتباری بالغ بر 225 میلیون ریال ساماندهی و افتتاح خواهد شد.



مهدوی با اشاره به ساماندهی شدن گلزارهای شهدای شهرستان نکا افزود:87 گلزار شهدا در شهر و روستای شهرستان نکا وجود دارد که تا کنون 40 درصد از این گلزارها ساماندهی شده اند.