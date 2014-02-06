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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۵۶

مهدوی:

40 درصد از گلزار شهدا شهرستان نکا ساماندهی شد

40 درصد از گلزار شهدا شهرستان نکا ساماندهی شد

نکا - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران نکا با اشاره به اینکه این شهرستان 432 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است گفت: این شهیدان در 87 گلزار شهری و روستایی قرار گرفته اند که تاکنون 40درصد از گلزار شهدا سامان دهی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مهدوی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاحیه و غبار روبی و عطرافشانی گلزار شهدای روستای میانگله از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا اظهار داشت:پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مرهون مجاهدت های جوانان غیور انقلاب است واین انقلاب جان فشانی و رشادت های شهیدان و دلاورمردی رزمندگان اسلامی شکل گرفته است.

وی دهه فجر را خدمت مناسبی برای نمایش اقتدار دلاورمردان این مرز و بوم و ترویج آرمان های انقلاب دانست و با اشاره به حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تصریح کرد:شهدا با اهدا خون خود در راه انقلاب از حق ملت دفاع کردند.

مهدوی با اشاره به افتتاحیه گلزار شهدای روستای میانگله نکا بیان کرد:گلزار شهدا روستای میانگله با اعتبار بالغ بر 140 میلیون تومان افتتاح شد.

رئیس بنیاد شهید از سازماندهی و افتتاح 3 گلزار شهدای دیگر در ایام الله دهه فجر خبر داد واظهار داشت:گلزار شهدای روستای سیدخیل ,چمازده و اکرکا در دهه فجر با اعتباری بالغ بر 225 میلیون ریال ساماندهی و افتتاح خواهد شد.

مهدوی با اشاره به  ساماندهی شدن گلزارهای شهدای شهرستان نکا افزود:87 گلزار شهدا در شهر و روستای شهرستان نکا وجود دارد که تا کنون 40 درصد از این گلزارها ساماندهی شده اند.

کد مطلب 2230769

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