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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۵۳

حجت الاسلام مهدوی امین:

بیشترین تهاجم دشمن در حوزه فرهنگی است/ تقویت فرهنگ دینی نیازمند برنامه ریزی دقیق

بیشترین تهاجم دشمن در حوزه فرهنگی است/ تقویت فرهنگ دینی نیازمند برنامه ریزی دقیق

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان گفت: بیشترین تهاجم حال حاضر به کشور در حوزه فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین ظهر پنج شنبه در مراسم تجلیل از بانوان فعال فرهنگی خرم آباد گفت: انقلاب اسلامی برکتی بود که مهمترین دستاورد آن جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی قابل شمارش و محاسبه نیست عنوان کرد: "جمهوری اسلامی" به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب به رهبری حضرت امام دارای دو اصل جمهوریت به عنوان شکل نظام و مردم سالاری دینی و اسلامیت به عنوان محتوای نظام است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان گفت: آزادی و استقلال حال حاضر کشور ما حصل کار امام و شهدا و نشانگر جمهوریت انقلاب اسلامی است.

وی افزود: مهمترین رویکرد در انقلاب اسلامی بخش فرهنگی است زیرا مباحث فرهنگی زیر بنای توسعه در سایر بخش ها محسوب می شوند و تا زمانی که فرهنگ در جامعه توسعه نیابد توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز تحقق نخواهد یافت.

حجت الاسلام مهدوی امین با بیان اینکه بیشترین تهاجم حال حاضر به کشور تهاجم فرهنگی است، بر ضرورت فعالیت در جبهه جنگ نرم و ترویج فرهنگ دینی در جامعه تاکید کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه ویژه به مباحث حوزه بانوان گفت: حقیقتا بانوان هم در جریان انقلاب و هم در تثبیت آن و برنامه های فرهنگی پس از آن حتی در دوران 8 سال جنگ تحمیلی نقش چشمگیری داشته اند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان گفت: در این راستا تعداد 70 نفر از بانوان فعال در بخش های فرهنگی، قرآنی و تشکل ها را که با سازمان تبلیغات اسلامی همکاری داشتند را در سطح استان شناسایی شده کرده ایم.

حجت الاسلام مهدوی امین ادامه داد: امروز در این همایش از تعداد 30 نفر از بانوان فرهنگی فعال در شهرستان خرم آباد تجلیل خواهد شد.

وی در ادامه ضمن اشاره به ظرفیت و توانایی بالقوه استان برای تولید برنامه های فرهنگی عنوان کرد: باید ظرفیتهای فرهنگی استان را شناسایی و در مسیر شکوفایی این ظرفیتها برنامه ریزی کنیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان یادآور شد: ضرورت رسیدن به این اهداف در حوزه فرهنگی برنامه ریزی دقیق و صحیح است.

کد مطلب 2230771

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