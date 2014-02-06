به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اقلامی ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نهاوند، اظهار داشت: مسئولیت در جامعه اسلامی یک امانت الهی است که اگر مسئولان خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند، هم رضایت خداوند را جلب کرده اند و هم توشه ای برای آخرت خود به همراه خواهند داشت.

مسعود اقلامی اظهار داشت: تلاش در جهت توسعه بخش تعاون، توجه ویژه به حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی، برگزاری منظم جلسات کارگروه اشتغال شهرستان، توسعه کمی و کیفی تشکلهای کارگری و کارفرمایی و تنظیم و نظارت بر روابط کار، صیانت از نیروی انسانی و کاهش حوادث ناشی از کار از جمله اولویت هایی است که توجه ویژه به آن منجر به تحقق اهداف کاری اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خواهد شد.

اقلامی گفت: دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان همدان 11 اداره کل هستند که بر اساس دستورالعمل وزارتخانه به صورت ماهانه جلسه شورای هماهنگی را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: این ادارات شامل صندوق مهر امام رضا(ع)، اداره امور شعب بانک رفاه کارگران، اداره کل سلامت، اداره کل بهزیستی، امور شعب بانک توسعه تعاون، اداره کل بازنشستگی، صندوق بیمه روستائیان و عشایر، اداره خدمات درمانی تأمین اجتماعی، اداره درمان، اداره کل فنی و حرفه‌ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

اقلامی عنوان کرد: یکی از عمده مسائلی که بعد از ادغام صورت گرفت، پررنگ‌تر شدن امور از جمله توسعه تعاون در بخش تسهیلات، تشکیل تعاونی در ارتباط با سوق دادن تعاونی‌ها به سمت صنعت و معرفی تعاونگران برتر در حوزه‌های مختلف صنفی بوده است.

فرماندار شهرستان نهاوند نیز در این مراسم اظهار داشت: براساس تحقیقات صورت گرفته، رضایت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی مهمترین خروجی حوزه بهره وری است و اگر کیفیت این دو بخش با مشکل مواجه بود، نشان دهنده کاهش بهره وری در یک جامعه است.

مجتبی مولوی گفت: در استان همدان نگین های درخشانی همچون شهرستان نهاوند وجود دارد که به علت برخی مشکلات، بر پیکر این نگین ها گرد و خاک نشسته و هنر مدیران این است که از این گنجینه ها به خوبی استفاده کنند.

مولوی با بیان اینکه دیگر فرصتی برای آزمون و خطا در مناصب مدیریتی نداریم، افزود: در زمینه مدیریت نباید سلیقه ای عمل کرد، بلکه باید نگاه ما کار علمی باشد.

وی ادامه داد: شهرستان نهاوند علی رغم ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی که دارد اما آنگونه که شایسته و سزاور بوده مورد توجه و عنایت مسئولین قرار نگرفته است که امیدواریم با انجام تغییرات مدیریتی جدید شاهد تغییر این رویه باشیم.

فرماندار شهرستان نهاوند افزود: ملاحظه ارباب رجوع در مراجعه خیلی مهم است که ما خدمت گذاران نظام مقدس وظیفه داریم هرکس باشیم با هر پست و مقامی به ارباب رجوع احترام بگذاریم چون این یک نوع خدمت نیست بلکه یک نوع نعمتی الهی است که به ما محول شده است.

در پایان این مراسم با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات چندین ساله احمد توانا رئیس سابق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نهاوند فرهاد جهانیان بعنوان رئیس جدید این اداره معرفی و انتخاب شد.