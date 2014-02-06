نهادها از ظرفیت خود برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سالار آبنوش اظهارداشت: مقدمات برگزاری کنگره شهدا در پایان سال 93 در استان فراهم است.



وی با اشاره به اینکه تاکنون بخش قابل قبولی از مقدمات لازم که باید در این کنگره آماده می‌شد، مهیا شده است، بیان کرد: تاکنون فیلم‌های کوتاه و بلند از فیلترهای کارشناسی گذشته و از تدوین 150 جلد کتاب در خصوص شهدا تاکنون 50 درصد کار انجام شده است.



فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین به ساخت سریال ارزشمند مردان هور اشاره کرد و گفت: 36 قسمت از سریال مردان هور آماده شده و اکنون در قسمت‌های پایانی آن هستیم.



این مسئول با بیان اینکه قزوین شهدای بارز و ملی مانند لشکری، بابایی و رجایی دارد، افزود: ما باید در سطح شأن آنها اقدامات برازنده‌ای در کنگره یاد شده انجام بدهیم.



آبنوش خاطرنشان کرد: ستاد کنگره شهدا در شهرستان‌ها به ریاست امام جمعه هر شهرستان تشکیل شده که این ستادها نیز فعال هستند و در جمع‌آوری آثار شهدا اقدامات مطلوبی انجام داده‌اند و مردم نیز در تحقق این مهم کمک به سزایی به آنان می‌کنند.



دبیر شورای سیاستگذاری ستاد کنگره شهدای استان قزوین با اشاره به اینکه در قشرهای مختلف جامعه شهید تقدیم نظام انقلاب اسلامی شده است، یادآور شد: مسئولان متولی می‌توانند برای نشر و احیای فرهنگ شهادت بیش از آنچه انجام دادند، اقدام کنند.



این مسئول افزود: استان قزوین بیش از 3 هزار شهید دارد که هر دستگاه اجرایی می‌تواند با در نظر گرفتن بخشی از اعتبارات، اقدامات خوبی را در این راستا انجام دهد.



آبنوش با بیان اینکه حرکت‌های خوبی در کنگره شهدا آغاز شده است، ادامه داد: مسئولان بسیج استان قزوین طبق سیاست‌های کنگره حرکت کنند و از تک‌روی پرهیز کنند و برخی از شهرستان‌ها مانند تاکستان به خوبی حرکت خود را در این زمینه آغاز کرده است.



فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین گفت: فرهنگ ایثار و شهادت و کار کردن در این عرصه یک موضوع فراملی و فراجناحی است و قشرهای مختلف مردم آمادگی دارند تا برای شهدا و شهادت فعالیت‌های خوبی را انجام دهند بر این اساس باید به خوبی از این ظرفیت استفاده کنیم تا بتوانیم کنگره شهدا را با کیفیت مطلوبی برگزار کنیم.



دبیر شورای سیاستگذاری ستاد کنگره شهدای استان قزوین با بیان اینکه جمع‌آوری آثار شهدای هشت سال دفاع مقدس گنجینه ارزشمندی است، عنوان کرد: با کمک خداوند متعال و همکاری مردم می‌توان این مهم را به خوبی در کنگره یاد شده انجام داد.



وی خاطرنشان کرد: تا برگزاری این کنگره باید کتاب‌های مختلف و فیلم‌نامه‌های کوتاه و بلند پیرامون سیره زندگی شهدا تهیه شود تا ابعاد مختلف رفتاری، اخلاقی و شیوه زندگی این شهدا برای قشرهای مختلف مردم به نمایش گذاشته شود که تحقق این مهم می‌تواند راهنما و هدایت‌گر خوبی برای حرکت جامعه در مسیر درست باشد.



فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با بیان اینکه کنگره شهدای استان قزوین با قدرت در حال فعالیت است عنوان کرد: برپایی این کنگره از نهاد کشوری به قزوین ابلاغ شده و قرار است در نیمه دوم سال 93 برگزار شود.



وی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه "ملتی که شهادت برای آن سعادت است، اسارت ندارد"، اظهارداشت: شهید و شهادت مهم‌ترین سرمایه‌های انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند که باید به آن بیشتر بپردازیم.



آبنوش بیان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت و کار کردن در این عرصه یک موضوع فراملی و فراجناحی است و قشرهای مختلف مردم آمادگی دارند تا برای شهدا و شهادت فعالیت‌های خوبی را انجام دهند بر این اساس باید به خوبی از این ظرفیت استفاده کنیم تا بتوانیم کنگره شهدا را با کیفیت مطلوبی برگزار کنیم.



نقش روحانیت در افشاء چهره استکبار مهم است



مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان قزوین در جمع طلاب و روحانیون استان قزوین گفت: نقش روحانیت در افشاء چهره استکبار مهم است.



حجت‌الاسلام علی معبودی در مراسمی که با حضور حضرت آیت ا... باریک بین نماینده ولی فقیه در استان، جمعی از طلاب و مدیران حوزه‌های علمیه استان قزوین در مسجد شیخ‌الاسلام برگزار شد، گفت: روز 22 بهمن سال 57 تاریخ نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام راحل به نقطه عطف خود رسید.



وی افزود: در این روز مبارک ثمره مبارزات مردم ایران به بار نشست و نظام شاهنشاهی 2 هزار و 500 ساله و استبداد بیش از 50 ساله پهلوی ریشه‌کن شد.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین عنوان کرد: در دهه نخست انقلاب تمام هدف دشمنان و نظام سلطه این بود که این انقلاب شکل نگیرد و برای رسیدن به این هدف دست به هر توطئه‌ای زد.



معبودی ادامه داد: در دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران بسیاری از کشورهای مسلمان با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ایران که نتیجه حرکت مردم و علما در کنار هم و با رهبری امام راحل بود به بیداری اسلامی رسیدند.



وی عنوان کرد: امروز همه شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های استکبار علیه اسلام‌خواهی بسیج شده‌اند و با ترفندهای گوناگون از قبیل رشد جریان‌های انحرافی، معرفی مکتب‌های کاذب، ایجاد فتنه و فشارهای اقتصادی از رشد جوانان مومن و مذهبی جلوگیری کنند.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین تصریح کرد: در این میان این وظیفه روحانیت است که این توطئه‌های دشمنان را برای مردم به خصوص نسل نوجوان و جوان افشا کرده و راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مقابله با آن‌ها را بیان کند.



اولین کارگاه آموزشی تخصصی نظارت در ناحیه امام حسن(ع) قزوین برگزار شد



کارگاه آموزشی نظارت با حضور بیش از ۸۰ نفر از مدیران عقیدتی نظارت حوزه ها ؛مربیان نظارت حوزه ها و پایگاه ها در سپاه ناحیه قزوین برگزار شد.



حجت الاسلام تقی خانی مسئول نمایندگی ولی فقیه ناحیه قزوین در خصوص اهمیت جایگاه نظارت از دیدگاه آیات و روایات خصوصا فرمایش امام علی(ع)در نهج البلاغه مطالبی بیان کرد و گفت: ما باید ارزشهای انقلاب اسلامی را بیشتر از گذشته برای مردم تبیین کنیم.



سرگرد رمضانی مسئول نظارت سپاه ناحیه قزوین در خصوص وظایف مسئولین نظارت رده های بسیج ناحیه قزوین هم مطالبی بیان کرد.

هادی بغدادی جانشین نظارت سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین هم در این مراسم در خصوص اهمیت جایگاه نظارت در سپاه و نحوه تشکیل پرونده های مکتبی در طرح بشیر توضیحاتی ارائه کرد و خواستار همکاری و دقت مدیران عقیدتی نظارت حوزه های بسیج شد.



اعضای بسیج کارمندان خون خود را اهداء کردند



اعضای کانون بسیج کارمندان استان قزوین صبح امروز به مناسبت دهه فجر خون را به نیازمندان اهدا کردند.



علی‌اکبر کیانی مدیرکل انتقال خون استان قزوین در حاشیه این عمل خداپسندانه بیان کرد: سرمایه اصلی سازمان انتقال خون، اهداکنندگان خون به ویژه داوطلبان همیشگی خون سالم هستند و بسیج در این جهت پیشگام است.



اداره کل کمیته امداد امام خمینی، اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، بانک مهر اقتصاد، شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل دامپزشکی، اداره غله، فرمانداری شهرستان البرز، اداره کل راه و شهرسازی از جمله اداراتی بودند که در ایام دهه فجر همگام با کانون بسیج کارمندان در این اقدام خداپسندانه مشارکت داشتند.



تعمیق و نهادینه کردن فرهنگ عفاف جرائم را کاهش می دهد



مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان ارتقاء، تعمیق و نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب را سبب کاهش وقوع جرائم دانست.



دوره سه روزه آموزش طرح مشکات عفاف و حجاب با حضور بیش از 150 نفر از خواهران فرهنگی بسیج ناحیه 2 قزوین در دبیرستان مرحوم بهشتیان برگزار شد.



رضا برزگر ابراهیمی مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان در اختتامیه این دوره با تشریح دلایل برگزاری این دوره، ابراز کرد: تبیین فلسفه و پیامدهای مثبت فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی عفاف و حجاب در عرصه های مختلف زندگی و تبیین اثرات منفی عدم رعایت آن از مهمترین دلایل برگزاری این دوره است.



وی افزود: عدم رعایت حجاب سبب سست شدن بنیان های خانواده و جامعه می شود و ارزش انسانی، دینی و معنوی بانوان را کمرنگ و نابود می کند.



مسئول بسیج فرهنگیان استان تصریح کرد: این دوره زمینه ای خواهد شد تا با استفاده از ظرفیت های زنان معلم در جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین فرهنگیان زن و مدارس دخترانه گام های مثبت و سازنده ای برداشته شود و دانش آموزان دختر بیش از پیش با این فرهنگ ناب اسلامی آشنا شوند.



نقش روحانیت در افشاء چهره استکبار مهم است



مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان قزوین در جمع طلاب و روحانیون استان قزوین: نقش روحانیت در افشاء چهره استکبار مهم است.



حجت‌الاسلام علی معبودی در مراسمی که با حضور حضرت آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه در استان، جمعی از طلاب و مدیران حوزه‌های علمیه استان قزوین در مسجد شیخ‌الاسلام برگزار شد، گفت: روز 22 بهمن سال 57 تاریخ نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام راحل به نقطه عطف خود رسید.



وی افزود: در این روز مبارک ثمره مبارزات مردم ایران به بار نشست و نظام شاهنشاهی 2 هزار و 500 ساله و استبداد بیش از 50 ساله پهلوی ریشه‌کن شد.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین عنوان کرد: در دهه نخست انقلاب تمام هدف دشمنان و نظام سلطه این بود که این انقلاب شکل نگیرد و برای رسیدن به این هدف دست به هر توطئه‌ای زد.



معبودی ادامه داد: در دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران بسیاری از کشورهای مسلمان با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ایران که نتیجه حرکت مردم و علما در کنار هم و با رهبری امام راحل بود به بیداری اسلامی رسیدند.



وی عنوان کرد: امروز همه شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های استکبار علیه اسلام‌خواهی بسیج شده‌اند و با ترفندهای گوناگون از قبیل رشد جریان‌های انحرافی، معرفی مکتب‌های کاذب، ایجاد فتنه و فشارهای اقتصادی از رشد جوانان مومن و مذهبی جلوگیری کنند.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین تصریح کرد: در این میان این وظیفه روحانیت است که این توطئه‌های دشمنان را برای مردم به خصوص نسل نوجوان و جوان افشا کرده و راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مقابله با آن‌ها را بیان کند.



نقش روحانیت در دفاع مقدس برجسته بود



حجت الاسلام ابوالفضل مصطفایی مسئول بسیج روحانیون استان قزوین با بیان اینکه زنده نگه داشتن شهداء کمتر از شهادت نیست بیان کرد: نقش روحانیت در دفاع مقدس پررنگ بوده که این مجموعه در راستای روشن کردن این نقش‌ تاکنون فعالیت‌های خوبی را انجام داده است.



وی افزود: طی برگزاری جلسه‌هایی اطلاعات فردی شهدا و مستندات آنان جمع‌آوری شده و همچنین فیلمبرداری و جمع‌آوری آثار را شروع شده است والبته شروع کار در ابتدا سخت بود ولی اکنون کار به آسانی ادامه دارد.



این مسئول ابراز داشت: نیروی انسانی خوبی در این نهاد در حال فعالیت است و تاکنون خاطرات 102 شهید جمع‌آوری شده و از 25 روحانی جانباز مانند حجت‌الاسلام عابدینی و رضوانی در حال جمع‌آوری خاطرات هستیم.



هدف کمیته تدوین و پژوهش جمع آوری آمار نیست بلکه پرداختن به محتواست



سردار کبیری دبیر کمیته تدوین و پژوهش ستاد کنگره شهدای استان: هدف کمیته تدوین و پژوهش جمع آوری آمار نیست بلکه پرداختن به محتواست.



در جلسه کمیسیون‌های تخصصی کمیته تدوین و پژوهش کنگره شهدا که در سالن شهید حسن‌پور سپاه صاحب‌الامر (عج) برگزار شد، مسئولان استان به بیان گزارش عملکردها و بررسی مشکلات موجود و رفع آن در در برگزاری کنگره شهدای استان قزوین پرداختند.



سردار ابوالحسن کبیری مسئول کمیته تدوین و پژوهش کنگره شهدای قزوین در این جلسه با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر اینکه انقلاب اسلامی معماری الهی بود و توسط مرد الهی هدایت شد، ابراز داشت: 35 سال از انقلاب اسلامی را با تلاش ایجاد وحدت بین یکدیگر با سرافرازی پشت سر گذاشتیم و در این سی و ششمین سال آغاز دهه فجر امیدواریم خداوند متعال الطاف خود را بر نظام و رهبری مستدام بدارد.



وی با بیان اینکه پروژه‌هایی که در کنگره شهدا تعریف شده در 2 بخش اقشاری و گردان‌های پشت رزم تعریف شده است، بیان کرد: در گروه نخست 16 قشر مانند دانش‌آموزان، دانشجویان، روحانیون، طلاب، کارگران، اساتید، ‌اصناف، پزشکی، زنان، ‌مداحان، ورزشکاران و هنرمندان تعریف شده است.



کبیری ادامه داد: گروه دوم مربوط به پروژه دفاع مقدس است که مسئولیت این گروه به عهده مدیرانی است که در آن دوران مسئولیتی داشتند، و از فعالیت ها با خبر بودند به عهده گرفتند، در این گروه پروژه‌هایی مانند تخریب، پدافند، اطلاعات، عملیات، مخابرات، آموزش، تبلیغات، یگان دریایی، نیروی انسانی، تعاون و ستاد پشتیبانی مردمی تعریف شده است.



این مسئول اظهارداشت: در قشر فرهنگیان پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته و چندین پروژه خوب وارد میدان شدند و فعالند، ولی برخی از پروژه‌ها مشکلاتی در شروع کار دارند که باید بر بررسی کردن مشکلات موجود راهکارهایی را برای آن پیدا کرد تا سریعتر وارد کار شوند.



مسئول کمیته تدوین و پژوهش کنگره شهدای قزوین خاطرنشان کرد: هدف بیان آمار شهدا نیست بلکه نقش آنها در دوران هشت سال دفاع مقدس مهم است و باید در این راستا فعالیت‌هایی به نحو مطلوب انجام شود.



وی بیان کرد: در کنگره شهدای قزوین چندین کمیته وجود دارد یکی از این کمیته‌ها به نام جمع‌آوری است که به چند شکل عمل می‌کند که تحقق این مهم نیز در شهرستان‌ها فعال است به طوری که در جمع‌آوری آثار شهدا از فرماندهان سپاه شهرستانی گام‌های خوبی برداشته شده است.



این مسئول گفت: یک هزار و 300 شهید از سه هزار شهید استان قزوین در خود شهرستان قزوین است که جمع‌آوری و انجام فعالیت‌های لازم از عهده ناحیه این شهرستان بر نمی‌آید و باید اقشار مشارکت داشته باشیم تا از بار فعالیت‌های این شهرستان کم شود.



کبیری ابراز داشت: یادواره شهدای هنرمندان متفاوت از یادواره‌های دیگر برگزار شد و از نوآوری و تنوع خوبی برخوردار بود و در این یادواره یک بروشور و جزوه تدوین شد که ویژگی‌های هر شهید تشریح شده بود.



وی بیان کرد: برخی شهدا در چندین ساعت و برخی دیگر در 100 ساعت زمان نیاز است تا خاطرات آنها را جمع‌آوری کنیم برای راحتی انجام مصاحبه کنگره شهدا یک اتاقی را در نظر گرفته تا افراد به این مکان برای انجام مصاحبه بروند و از امکانات کنگره استفاده کنند.



این مسئول یادآور شد: امکانات خوبی در کنگره شهدای قزوین مانند دوربین تهیه شده و در اختیار افراد قرار گرفته در بخشی از کار که عملکردها است توسط افرادی اتفاق افتاده و در بخش دیگر که جمع‌آوری تخصصی است کمیته جمع‌آوری را مامور کردیم.



مسئول کمیته تدوین و پژوهش کنگره شهدای قزوین خاطرنشان کرد: در مرحله جمع‌آوری و پشتیبانی اقدامات خوبی صورت گرفته است و آثار خوبی نیز جمع‌آوری شده است و به زودی مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کنگره برطرف می‌شود.



کبیری گفت: شناسایی جامعه آماری هر قشر یکی از اهداف ما بوده تا بتوانیم خاطرات انقلاب اسلامی را بگیریم و برای انجام این کار نیاز به نیروی متخصص، آموزش دیده داریم که در قالب اکیپ‌های فعالی با مصاحبه کردن این خاطرات را جمع‌آوری کنند البته خیلی از پروژه‌ها در حال گرفتن مصاحبه هستند.



ملت بزرگ ایران انقلاب را با بصیرت رقم زدند



مسئول نمايندگي ولي فقيه سپاه ناحيه تاكستان در مراسم گراميداشت ياد و خاطره اولين شهيد دوران دفاع مقدس استان قزوين در روستاي يحيي آباد، با تبريك دهه فجر بیان کرد: مردم ايران در ابعاد مختلف بصيرتی نمايشي به ياد ماندني برجاي گذاشته اند.



وی اظهارداشت:در شکل اعتقادی با درس هایي که در مکاتب خداشناسي، پيامبر و امام شناسي در پیشگاه اهل بيت (ع) و علماي صالح شيعه فرا گرفته اند، انقلابي اعتقادي رقم زدند.



مسئول نمايندگي ولي فقيه سپاه ناحيه تاكستان با اشاره به بعد دوم بصيرت که نوع اخلاقی آن است ابراز داشت: در بصيرت اخلاقي بهترين مردم؛ كسي است كه عيب خود را بشناسد و در پی جبران آن عیب باشد.



وی افزود: به همین علت جوانان ما در دهه های40 به بعد با وجود فضاي مسموم جامعه، به خود سازي در قالب هيات هاي مذهبي در حوزه هاي علميه، مساجد پرداختند.



این مسئول بصیرت در بعد اجتماعي را این چنین تصریح کرد: جوان انقلاب با درك صحيح از وضعيت نامطلوب اجتماعي و فاصله چنین اجتماعی با اسلام و فطرت، به تكاپو افتادند تا در پیشگاه علماي دين به اسلامي سازي جامعه ايران بپردازند و براي رسيدن به این هدف، راهي جز انقلاب در عرصه هاي اجتماعي نداشتند.



استاد حوزه ودانشگاه گفت: بعد چهارم بصيرت كه از آن به عنوان بصيرت سياسي ياد ميشود نقطه عطف اين ملت مسلمان بزرگ بود.

مسئول نمايندگي ولي فقيه سپاه ناحيه تاكستان با اشاره به پاسداري دستاوردهاي مجاهدتهاي شهداء بيان كرد: كه امروز ما ميراث دار آن حركت عظيم و بصيرت كم نظير هستيم و مكلفيم تا همان راه و بصيرت را بپیماییم.



وی گفت:.ملت ايران در آن دوران دريافتند كه تنها راه نجاتشان از ظلم و فساد طاغوت ولايت مداری است و آنان با نگرشي عميق و اعتقادي راسخ گوش به فرمان عالمي صالح، متقي، كاردان و دلسوز بودند.



زهرایی افزود: خداوند متعال در روز 22 بهمن سال 1357 به اين ملت منت نهاد و پاسخ تقاضای الهي آنان را در انقلابي با هويت اسلامي و رهبري الهي هدیه داد.



این مسئول ادامه داد: در طول تاريخ ؛ ملتهاي مختلفي به علت برخورداري از ويژگيهاي مثبت آنان و رهبرانشان برتري يافتند؛ اما همين ملتها به دلیل دوري از ارزشهاي پيشين خود به انحطاط كشيده شدند و همانند بني اسرائيل از مقامشان تنزل يافتند.