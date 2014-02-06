کوتاهی در نشر تاریخ انقلابیون قزوین باید جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از کتاب آیت الله سید عباس اتبوترابی فرد که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: کسانی که سابقه قزوین را به یاد دارند می دانند که برای ثبت و ضبط و چاپ آثار مبارزان و انقلابیون شهر قزوین کوتاهی کرده ایم.

وی افزود: خیلی زودتر از اینها باید کتاب مبارزان و شخصیت های شاخص استان را چاپ و منتشر می کردیم تا نسل جدید با رویدادهای انقلاب بیشتر آشنا شود و اگر امروز جوانان و نوجوانان ما با مبارزان رژیم ستم شاهی آشنا نیستند نقص ماست که باید جبران شود.



روزبه بیان کرد: همه ما مقصریم زیرا بایستی این آثار را پیش از این در اختیار آینده سازان کشور قرار می دادیم تا فرزندان ما هم با سختی ها و مشکلات مبارزه در زمان طاغوت آشنا می شدند و امروز در سالروز پیروزی انقلاب چشم انداز روشن تری از این تاریخ ارزشمند داشتند.



استاندار قزوین یادآورشد: باید بتوانیم با زبان ساده و به روز با نسل جدید صحبت کرده و دستاوردهای انقلاب را به آنها منتقل کنیم لذا چاپ و انتشار کتاب آیت الله ابوترابی را به فال نیک می گیریم و امیدواریم این حرکت شروع کارهای بیشتر و بهتر از دیگر شخصیت های انقلابی و مبارز استان قزوین باشد.



این مسئول یادآورشد: امروز بستر کار فرهنگی در استان فراهم شده و افراد متعددی هستند که آثارشان می تواند در قالب کتاب یا آثار دیگر ثبت و ضبط و ماندگار شود که امیدواریم هر سال شاهد تداوم این کار باشیم تا دچار انقطاع نشویم و کار نیمه تمام نماند.

وی بیان کرد: امکانات و شرایط کار بخوبی در استان فراهم شده اما نیازمند مدیریت هستیم تا در یک برنامه زمان بندی شده به نتیجه مطلوب برسیم.



روزبه اظهارداشت: چاپ آثار مستند آیت الله ابوترابی و ذکر سجایای اخلاقی این خانواده بزرگوار بیان یک دوره از هویت تاریخی و مذهبی مردم قزوین است که از دست اندرکاران انتشار آن بویژه اداره کل اطلاعات استان تشکر می کنیم.



در این مراسم مدیرکل اطلاعات استان قزوین هم با ارائه گزارشی از جمع آوری اسناد دوران انقلاب اسلامی گفت: همه ما قدردان مبارزان دوران انقلاب هستیم و ثبت و ضبط آثار آنها کاری فرهنگی است که برای الگو گرفتن نسل جدید ضروری است.



وی افزود: شخصیت های بزرگواری چون آیت الله باریک بین در استان حق زیادی بر مردم دارند که اسناد این شخصیت بزرگوار هم در حال جمع آوری است که برای چاپ کتاب در اختیار مسئولان قرار خواهد گرفت.



مدیرکل اطلاعات استان قزوین همچنین از آماده شدن روزشمار انقلاب قزوین برای چاپ در سال آینده خبر داد.





