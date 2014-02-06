به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی ظهر پنجشنبه در نشست بررسي آخرين وضعيت مناطق برفي استان با اعلام اینکه گیلان با توجه به حادثه خیز بودن نيازمند امکانات و تجهيزات بيشتر برای مقابله با حوادث است، افزود: هم اکنون مشکلی در زمینه خدمات از قبیل آب، برق،گاز، سوخت رساني، تامين ارزاق عمومي بويژه آرد و نان در گیلان وجود ندارد و تردد در راه هاي اصلي و فرعي در جريان و ارتباط بيشتر روستاها نیز برقرار است.

وی همچنین حجم، وسعت و كاهش دماي برف اخير را كم سابقه دانست و اظهارداشت: با توجه به پيش بيني هاي صورت گرفته در ستاد مديريت بحران استان در نخستين ساعات بارش برف دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان با تمام توان خود جهت خدمت رساني به مردم در صحنه حضور يافتند و از بروز حوادث بدي كه امكان وقوع آن وجود داشت، جلوگيري شد.

استاندار از طرح بررسي برآورد خسارت وارده ناشي از برف استان هاي گيلان و مازندران در جلسه آینده هيئت دولت خبر داد و گفت: ضرورت برآورد دقيق خسارت هاي ناشي از برف استان در دو روز آينده برای جمع بندي و ارسال به هيئت دولت بسيار مهم است.

وی همچنين خواستار توجه ويژه مسئولان كشوري براي اختصاص اعتبارات لازم در بخش هاي خصوصی، مردمي و دولتي شد.

نجفی افزود: به دستور رئيس جمهور بخش اعظمي از مباحث مطرح شده در جلسه دیروز هيئت دولت نيز به بحث بارش برف در مناطق گيلان و مازندران اختصاص يافت.

گیلان بايد براي کنترل بحران ها امکانات مناسبي داشته باشد

استاندار گيلان در ادامه با بيان اينکه در پي بارش سنگين برف از تمامي امکانات دولتي و بخش خصوصي استفاده شد، گفت: گيلان با توجه به حادثه خيز بودن نيازمند امکانات و تجهيزات بيشتر است.

وی افزود: تجهيزات استان به دليل اينکه در سال هاي گذشته نوسازي نشده اند، براي کنترل وضعيت بحراني ضعيف هستند.

نجفی تاکيد کرد: استان با توجه به برخورداري از شرايط خاص آب و هوايي و در معرض بحران بودن، نيازمند مساعدت ويژه براي افزايش امکانات لجستيکي است.

وی با تاکيد بر لزوم تقويت تجهيزات و ماشين آلات سبک و سنگين افزود: گيلان يکي از استان هاي توليد کننده کشور است و بايد براي کنترل بحران ها، امکانات مناسبي داشته باشد.

استاندار گيلان با اشاره به بارش برف سنگين در استان اذعان داشت: برف که از روز جمعه در گيلان آغاز شد نخست شهرستان هاي آستارا و تالش را با بارش 30 تا 40 سانتي متري در برگرفت و پس از آن سطح وسيعي از شهرستان هاي استان را با مشکلاتي مواجه کرد.

وي با بيان اينکه بارش سنگين برف شهرستان هاي مختلف گيلان را با مشکلات جدي مواجه کرد، افزود: با آمادگي هاي انجام گرفته از دو روز قبل از آغاز بارش، توانستيم با کمک تمامي دستگاه هاي خدمات رسان بحران برف را کنترل کنيم.

نجفی در ادامه تلاش براي بازنگهداشتن راه هاي اصلي، تامين مايحتاج اصلي مردم بويژه نان و برقراري آب، برق و گاز را از اولويت هاي خدمت رساني به مردم عنوان کرد كه در اين مدت انجام شد.