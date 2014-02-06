بانوان فعال فرهنگی خرم آباد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از بانوان فعال فرهنگی استان لرستان با حضور مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی و مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در محل سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شد.

سیده طاهره موسوی بانوی فعال فرهنگی استان لرستان در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: اگر بانوان واقعا حقیقی فعال در حوزه فرهنگی و نه به ظاهر فرهنگی شناسایی شوند، ظرفیت های خوبی در این حوزه وجود دارد

وی گفت: مهمترین معضل امروز جامعه تهاجم فرهنگی است به طوریکه در حال حاضر برخی از خانواده ها در دام شیطانی به نام ماهواره افتاده اند.

موسوی در ادامه ضمن اظهار تاسف از ناتوانی برخی از فعالان فرهنگی استان در زمینه برنامه ریزی و رفع مشکلات فرهنگی گفت: بعضی از افراد که نام فعال فرهنگی را یدک می کشند حتی قادر نیستند که مسائل فرهنگی و عفاف و حجاب خانواده خود را کنترل کنند.

وی تصریح کرد: ما باید در حال حاضر روی این موضوع کار کنیم که چرا یک بانوی فعال فرهنگی نمی تواند حتی روی فرزند خودش تاثیر بگذارد.

موسوی همچنین ضمن اشاره به ظرفیت های فرهنگی فراوان در قشر بانوان استان گفت: استان ما بانوان فعال فرهنگی زیادی در بخشهای مختلف دارد که اگر سازماندهی شوند و این تشکیلات توسط سازمان تبلیغات به درستی مدیریت شود می تواند بازخورد مثبتی در فضای فرهنگی استان داشته باشند.