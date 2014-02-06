جشنواره استانی فیلم فجر در اردبیل کلید خورد/ زمانی برای آشتی با سینما

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه دیروز به عنوان اولین روز این جشنواره استانی و به دلیل عدم رسیدن فیلم های منتخب به اردبیل لغو شد، امروز با نمایش فیلم "دو ساعت بعد، مهرآباد" کار علیرضا فرید این جشنواره در اردبیل رسما آغاز شد.

در این جشنواره که در سینما قدس اردبیل برگزار می شود، قرار است 20 فیلم منتخب جشنواره بین المللی فیلم فجر طی روزهای 16 تا 25 بهمن اکران شود تا علاقمندان فیلم های جشنواره در این استان بتوانند همرمان با تهران آثار به نمایش درآمده را ببینند.

دبیر اولین جشنواره فیلم فجر استان اردبیل بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه آغاز این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در طول برگزاری این جشنواره روزانه دو فیلم در چهار سانس مختلف و طی ساعات 14، 16، 18 و 20 به نمایش درخواهد آمد.

علی چشمه نور با بیان اینکه این جشنواره به مدت 10 روز در اردبیل برگزار خواهد شد، ادامه داد: امروز اولین فیلم جشنواره نمایش داده شد و قرار است در ادامه فیلم "قصه ها" کار رخشان بنی اعتماد در سینما قدر اکران شود.

وی با اشاره به دیجیتالی شدن سینما قدس به عنوان یکی از دو سینمای فعال استان به منظور برگزاری مطلوب این جشنواره تاکید کرد: تحقق این مهم به عنوان یکی از نیازهای سینماهای اردبیل که از فرسودگی و غیراستاندارد بودن سیستم های صوتی و تصویری رنج می بردن می تواند علاقمندان را به سینماها بکشاند.

دبیر اولین جشنواره فیلم فجر استان همچنین با اشاره به لغو برنامه روز اول جشنواره استانی فیلم فجر در اردیبل ادامه داد: به دلیل لغو پرواز صبح دیروز تهران – اردبیل فیلم های روز اول به دبیرخانه جشنواره نرسید و ما مجبور شدیم برنامه های روز اول را لغو کنیم.

همچنین در دومین روز جشنواره استانی فیلم فجر در اردبیل قرار است فردا جمعه از ساعت 14 فیلم "فردا" به کارگردانی ایمان افشاریان و مهدی پاکدل به نمایش گذاشته شود. این فیلم ساعت 18 همان روز دوباره به نمایش درخواهد آمد.

علاوه بر این فردا ساعات 16 و 20 نیز فیلم "خانه پدری" کار کیانوش عیاری در همین سالن اکران می شود.

در عین حال برخی از هنردوستان و کارشناسان فرهنگی این استان آغاز جشنواره فیلم های فجر در اردبیل را به عنوان آغازی برای آشتی مخاطبان و مردم با سینما و خروج رکود سینماها از وضعیت فعلی ارزیابی می کنند.

امیدواری هایی که می تواند با تداوم و نیز برنامه ریزی درست محقق شده و علاوه بر رونق سینماها، از تعطیلی ساید سینماهای فعال که آخرین نفس های خور را می کشند، جلوگیری کند.