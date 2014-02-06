مرکز فرهنگی گلزار شهدای رفسنجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رفسنجان بعدازظهر پنج شنبه در مراسم بهره برداری از مرکز فرهنگی گلزار شهدای رفسنجان اظهار داشت: مرکز فرهنگی گلزار شهدای رفسنجان با ظرفیت 300 نفر با هزینه سه میلیارد ریال توسط یکی از خیران احداث شده است.

علی رسولیان با بیان اینکه این مرکز مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی است، افزود: مراسم های معنوی از جمله دعای ندبه، دعای کمیل و سایر آئین های معنوی در این مرکز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به بهره برداری از گلزار شهدای محمودیه، عنوان داشت: این گلزار شهدا در زمینی به مساحت 30 متر مربع احداث شده که برای ساخت و بهره برداری از آن 18 میلیون تومان هزینه شده است.

این مسئول ادامه داد: از این مبلغ شش میلیون تومان توسط بنیاد شهید کرمان و 12 میلیون تومان توسط دهیاری روستای محمودیه بهرامی هزینه شده است.

همچنین امروز با حضور امام جمعه رفسنجان، سرپرست فرمانداری رفسنجان قبور مطهر شهدای این روستا گلباران شد.

عصر امروز همزمان با سراسر کشور مراسم غبار روبی قبور مطهر شهدای شهرستان رفسنجان می شود. رفسنجان بیش از هزار شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.