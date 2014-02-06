دامغان میزبان مسابقات والیبال چهار نفره قهرمانی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی ظهر پنج شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کمیته برگزاری مسابقات والیبال چهار نفره قهرمانی کشور از 27 تا اول اسفند ماه سال جاری دامغان، در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: دامغان تا کنون چند بار میزبان مسابقات ملی بوده است ولی این نخستین بار است که میزبان رقابت های والیبال چهار نفره هستیم که باید تلاش کنیم این دوره از مسابقات نیز به خوبی برگزار شود.

وی مشارکت و همکاری در کارها را لازمه اجرای موفق برنامه ها دانست و اضافه کرد: همه اعضاء برگزار کننده این دوره از مسابقات از تمام توان و ظرفیت خود برای بهتر برگزار شدن این مسابقات بکار گیرند.

حضور 240 ورزشکار در مسابقات والیبال چهار نفره قهرمانی کشور

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان نیز در این جلسه با یادآوری اینکه مسابقات والیبال چهار نفره قهرمانی کشور از 27 بهمن تا اول اسفند ماه سالجاری به میزبانی دامغان برگزاری می شود اظهار داشت: ورزشکاران بالای 40 سال کشور در این رقابتها حضور خواهند داشت.

مجید محمدی با اشاره به اینکه سه سالن ورزشی شهرستان دامغان برای این مسابقات مهیا شده است یادآور شد: 40 تیم ورزشی از سراسر کشور به همراه 240 نفر ورزشکار، مربی و داور در طول برگزاری این دوره از مسابقات حضور دارند.

وی افزود: این رقابت ها از طریق صدا و سیمای مرکز سمنان و همچنین یکی از شبکه های سراسری به صورت زنده پخش می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان گفت: امیدواریم با همکاری و همراهی همه اعضاء بتوانیم میزبان خوبی باشیم و بار دیگر دامغان را به کشور معرفی کنیم.

در این جلسه هر یک از اعضاء به بیان دیدگاه های و نقطه نظرات خود در جهت بهتر برگزار شدن مسابقات پرداختند.