شهدا زندگی حقیقی را به انسانها یاد دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر پنج شنبه در دیدار با کارکنان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان اظهار داشت: ارزش انسانها در مقایسه با یکدیگر معلوم می شود و شهدا در مقایسه با دیگران سرآمد هستند.

وی با بیان اینکه شهدا جزء پیشگامان در امر خیر محسوب می شوند، عنوان کرد: بالاترین خیرها جهاد در راه خداوند است که شهدا در این مسیر پیشگام بودند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: بدون تردید درک مقام شهیدان به طور کامل برای ما امکان پذیر نیست چرا که مقیاس سنجش ما مادی بوده در حالی که مقیاس سنجش ارزش شهدا معنوی است.

حجت الاسلام میرعمادی بیان داشت: شهدا در بالاترین درجات الهی قرار دارند تا جایی که انبیاء نیز به آنها غبطه می خورند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با یادآوری اینکه شهدا الگوهای بشریت هستند، عنوان کرد: شهدا برای بشریت الگو محسوب می شوند چرا که آنها زندگی حقیقی و واقعی را به انسانها یاد دادند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: شهدا با ترجیح دادن زندگی اخروی بر حیات دنیوی، قطع دلبستگی به دنیا، ایثار جان خود و گذشتن از همه چیز برای بشریت الگویی نمونه محسوب می شوند.

حجت الاسلام میرعمادی از شهدا به عنوان الگوی شاهد، زنده، حاضر و ناظر بر اعمال انسانها یاد کرد و افزود: شهدا نماد اقتدار، ایثار، استقامت، اخلاص، گذشت و خدمت هستند و از این رو بهترین الگو برای بشریت محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه شهدا برای نجات بشریت از ظلم و جهل و فساد، فداکاری و ایثار کردند، یادآور شد: هدف شهدا یک هدف مقدس و الهی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد هدف مشترک همه شهدا را جهاد فی سبل الله دانست و تصریح کرد: دفع خطر دشمن، دفاع از دین و میهن، اعتلای مکتب، آزادی انسانها، رسیدن به درجه رضا و قرب الهی و هدایت مردم از اهداف شهدا بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با اشاره به وظیفه همگان در مقابل شهدا یادآور شد: حفظ روحیه جهاد و شهادت از وظایف همه در مقابل شهدا محسوب می شود.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ روحیه صبر، استقامت و ایستادگی به عنوان یکی دیگر از وظایف آحاد مردم در مقابل شهدا بیان داشت: ترویج فرهنگ جهاد و شهادت نیز از دیگر وظایف ما در مقابل شهدا است.