مردم گیلان در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه امسال حضور مثال زدنی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز پور عزیزی ظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ماه در رشت افزود: امسال کمیته های ستاد دهه فجر در استان مبتکرانه برنامه های خوبی را برای اجرا در دهه مبارک فجر ارائه دادند که متاسفانه برخی از این برنامه ها به دلیل بارش برف در استان آنگونه که باید اجرایی نشد.

وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان دهه فجر سایر برنامه ها، امور و پروژه ها به نحو احسن اجرایی شود.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری گیلان گفت: رئیس جمهور نیز در مصاحبه خبری خود بر حضور همه اقشار جامعه در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه امسال تاکید فرمودند.

وی اذعان داشت: به طور قطع و با توجه به فضای سیاسی، حرکت های مردمی در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه تبلور پیدا می کند زیرا سایر کشورها منتظر هستند تا میزان حضور، کیفیت حضور مردم ایران را در راهپیمایی روز 22 بهمن به نظاره بنشینند.

پورعزیزی تصریح کرد: امسال نیز حضور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه پرشورتر و پر انسجام تر از سال های گذشته خواهد بود.

وی تاکید کرد: همزمان با انقلاب ایران انقلاب هایی در برخی از کشورها به وقوع پیوست که بعد از مدتی به دلیل عدم رهبری و حضور مردم در صحنه های اجتماعی از هم فرو پاشید اما انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل، تدابیر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی، حضور و حمایت مردم و تدبیر مسئولان نظام موجب شده با گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب ایران، این انقلاب طرفداران جدیدی پیدا کند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری گیلان متذکر شد: تقدیر از کمیته هایی که برای برگزاری بهتر و منظم تر برنامه های دهه فجر تلاش و فعالیت می کنند باید در دستور کار قرار گیرد.