سند هویتی سردار شهید سید حسن شاهچراغی در دامغان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ثبت احوال استان سمنان ظهر پنج شنبه در آئین رونمایی از سند هویتی سردار شهید سید حسن شاهچراغی در محل اداره ثبت احوال شهرستان دامغان اظهار داشت: رونمایی از اسناد هویتی عالمان دینی و شهدای والامقام از وظایف سازمان ثبت احوال است که این امر در سطح استان اجرا می شود.

عباسعلی طالب بیدختی با تاکید بر اینکه توجه به عالمان دینی و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس یک افتخار برای مسئولان نظام محسوب می شود افزود: امیدواریم بتوانیم با این حرکت یاد و خاطره ایشان را گرامی بداریم.

وی تصریح کرد: اداره کل ثبت احوال استان سمنان به عنوان سازمان حاکمیتی در کنار فعالیت های مربوط به ثبت وقایع حیاتی و صدور مدارک هویتی نسبت به تولید و انتشار آمارهایی که نقش مهم در تحول و ساختار جمعیتی دارند فعالیت دارد.

دبیر کارگروه ثبت وقایع حیاتی استان سمنان گفت: امیدواریم بتوانیم بیش از گذشته خدمات در خورشان ملت ارائه کنیم و رضایت همگان را به دست آوریم.

در آئین رونمایی از سند هویتی سردار شهید سید حسن شاهچراغی امام جمعه، فرماندار، جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان، روحانیت و خانواده معظم شهید سید حسن شاهچراغی حضور داشتند.

شهید سید حسن شاهچراغی نماینده دوره اول و دوم مردم شریف دامغان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون سیاست خارجی و سرپرست وقت موسسه کیهان بود که در اول اسفند ماه سال 1364 بر اثر اصابت موشک رژیم بعثی عراق به همراه چهل نفر از همراهان خود به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهرستان دامغان 615 شهید، دو هزار و 500 جانباز و 32 آزاده تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرد.