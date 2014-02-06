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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۰۳

رنگین کمان در خاک میامی به زمین نشست/ تولید صنایع دستی با ضایعات

رنگین کمان در خاک میامی به زمین نشست/ تولید صنایع دستی با ضایعات

میامی - خبرگزاری مهر: مسئول کانون پرورش فکری کودکان میامی گفت: کارگاه و نمایشگاه هنرهای دستی "رنگین کمان در خاک" راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه رحیمی بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه راه اندازی کارگاه و نمایشگاه هنرهای دستی "رنگین کمان در خاک" ضمن بیان اینکه این هنرهای دستی از وسایل دور ریختنی و ضایعات تولید شده است، افزود: اعضاء کانون پرورش فکری کودکان میامی به همراه والدین خود با وسایل دورریختنی، گواش و ابرنگ وسایل خلاقانه جدیدی ایجاد می کنند.

وی هدف از برگزاری این مراسم را تقویت خلاقیت گروه سنی کودک و همفکری و تعامل والدین با فرزندان ذکر کرد و اظهار داشت: در این نمایشگاه والدین به همراه فرزندان خود با وسایل دور ریختنی به همراه کوزه ای سفالی در خصوص ایام الله دهه فجر نقوش و طرح هایی را ایجاد می کنند.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان میامی گفت: روی کوزه با اثر هنری که  با رنگ آمیزی و تزئین ایجاد می شود در واقع کوزه به یک رنگین کمان زیبا تبدیل شده و اهمیت برخی لوازم غیر ضروری دور ریختنی اطراف ما به خوبی جلوه داده می شود.

رحیمی خاطر نشان کرد: 30 عضو کانون پرورش فکری کودکان میامی در این نمایشگاه شرکت کرده و به کلیه شرکت کنندگان هدایایی به رسم یادبود اهدا می شود.

وی در خاتمه یادآور شد: تمامی آثار این نمایشگاه در محل کانون نگهداری شده و در آینده ای نزدیک طی نمایشگاهی در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2230815

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