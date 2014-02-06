50هزار نفر از روستائیان و عشایر مازندران عضو صندوق بیمه اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بشیری عصر پنج شنبه در همایش گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان مازندران ضمن تبریک ایام باشکوه دهه فجر اظهار داشت: با شروع به کار نمودن دولت تدبیر و امید نسیم تدبیر و امید به صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر وزیدن گرفت و از ابتدای سال 87 محدودیت سنی داشتیم و آقایان بالای 55سال و خانم های بالای 50سال نمی توانستند وارد صندوق شوند.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان مازندران خاطر نشان کرد: با حذف شرط حداکثرسقف سنی برای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ، کلیه افراد ساکن در روستا که دارای حداقل 18سال تمام دارند می توانند عضو این صندوق شوند

بشیری با بیان اینکه در حال حاضر در استان مازندران 50هزار خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی روستائیان و عشلیر هستند گفت: 510خانوار به علت فوت سرپرست و از کار افتادگی از محل مستمری و از کارافتادگی بهره مند می باشند.

وی ابراز داشت: کلیه افراد ساکن در روستاها ومناطق عشایری ؛ اعم از مرد یا زن ، سرپرست خانوار یا غیر سرپرست خانوار که دارای حداقل 18 سال تمام باشند می توانند عضو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر شوند تا در آینده با داشتن شرایط قانونی از مزایای بازنشستگی ، ازکار افتادگی کلی و مستمری بازماندگان برخوردار شوند .

بشیری افزود: کشاورزان غیر ساکن در روستاها نیز می توانند تا پایان سال عضو این صندوق شده و از مزایای آن استفاده کنند.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان مازندران در بیان مزایای این صندوق گفت: مزایای بیمه اجتماعی شامل بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مستمری بازماندگان می باشد و این در صورتی است که بحث درمان این افراد فعلا سازمان بیمه سلامت واگذار شده است.

بشیری گفت: به مناسبت فرا رسیدن ایان الله مبارک دهه فجر نیز به منظور تقویت فرهنگ بیمه های اجتماعی در بین روستائیان و کشاورزان استان از تاریخ دوازدهم بهمن ماه مصادف با آغاز دهه فجر لغایت سی ام بهمن ماه سال جاری به کلیه بیمه شدگان جدیدالورود که هر یک از سطوح درآمدی را انتخاب کنند به میزان ده درصد از حق بیمه یکساله تخفیف داده خواهد شد .

وی خاطر نشان کرد: تخفیف فوق مختص ایام مبارک دهه فجر است بطوریکه فیش حق بیمه مشمول تخفیف بایستی تا پایان بهمن ماه واریز شود و این در صورتی است که در غیر این موعد از شمول تخفیف خارج خواهند شد.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان مازندران با بیان این مطلب که ما در دهستان ها سعی نمودیم حداقل یک دهیار یا تعاون تولید یا تعائونی دهیارانی که فعال هستند را به عنوان کارگزار انتخاب نمائیم ابراز داشت: بر اساس کارکرد کارگزاران و بر اساس تعداد بیمه شدگان جدیدالورود از 5کارگزار برتر در این همایش تقدیر شد.

بشیری با یادآوری اینکه 510 عضو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مازندران از شرایط مستمری بازماندگان و از کار افتادگی استفاده می کنند مقرر شد در این همایش احکام 3 خانواده که از مستمری بازماندگان بهره می برند اهدا شود.

راه اندازی سامانه "دما" برای دریافت سوابق بیمه ای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان

وی از راه اندازی سامانه دریافت متمرکز الکترونیک "دما" در اردیبهشت ماه امسال خبر داد و افزود: اعضا صندوق می توانند از طریق این سامانه یا با ارسال پیامک به 30027 به اطلاعات بیمه ای خود اعم از سوابق بیمه ای و..دسترسی داشته باشند.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان مازندران با بیان اینکه حق بیمه در صندوق ،15 درصد(دو سوم) از سطح درآمدی انتخابی توسط بیمه شده است افزود: بیمه شده تنها با پرداخت 5درصد از حق بیمه می تواند از مزایای این بیمه بهره مند شود به طوریکه در سال جاری این درصد بین 90هزار تا 234هزار تومان می باشد.

به گزارش مهر،در پایان این مراسم با حضور مشاور وزیر نفت، مدیر کل فنی و حرفه ای استان و نیز مدیرکا تامین اجتماعی مازندران احکام 3مستمری بازماندگانی که سرپرست دار فانی را وداع گفت به خانواده ها تقدیم شد.

بنابر این گزارش از 5 کارگزار بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر نیز با اهدا لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.